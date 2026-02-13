「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）

昨年はクロワデュノールでダービーを制覇。斉藤崇史調教師（４３）＝栗東＝と北村友一騎手（３９）＝栗東・フリー＝のコンビが今年も頂点獲りを見据え、エリカ賞２着のベレシートで登竜門に参戦する。同馬の母は厩舎の先輩でもあり、北村友が主戦を務めたＧ１・４勝の名牝クロノジェネシス。そんな縁深き相棒とともにタイトルを手に入れ、クラシックロードのど真ん中を突き進む。

母から子へ−脈々と才能は受け継がれている。小倉の新馬戦で鮮やかな差し切りＶを飾ると、続くエリカ賞では２着に敗れたものの、道中最後方から上がり最速の脚で半馬身差まで猛追と、非凡な末脚を武器に好走を続けているベレシート。母は圧倒的な存在感を放ったＧ１・４勝の名牝クロノジェネシスだ。

手綱を取るのは、母とともに１９年秋華賞、２０年宝塚記念＆有馬記念を制した北村友。「もちろん血統的にも思い入れは強いです。僕自身、この馬にはすごく期待していますし、本当にいい競馬をしたい」と言葉にも熱がこもる。

謙虚で誠実。コツコツと努力を重ねる姿が印象的な鞍上だが、ＪＲＡ通算１０００勝まであと１勝と、大きな節目が目前に迫っている。昨年は同じく斉藤崇厩舎の管理馬クロワデュノールとともにダービーを制覇。復帰が危ぶまれるほどの大ケガを乗り越え、着実にトップジョッキーへの階段を上がっている。「僕自身数字を求めて競馬をしているわけではないですが、注目してくださる方がいますし、早く達成したいです」と北村友。「一鞍一鞍、馬と向き合って競馬がしたい」と力強くうなずいた。

１１日の追い切りにまたがり最終確認。伸び伸びと馬体を動かし、栗東ＣＷで６Ｆ８５秒１−３９秒１−１２秒０をマークした。「テンションが上がっている感じもないですし、輸送を踏まえるとちょうど良かったと思います」と好感触。「馬のバランスは良くなっていますし、千八になることでリズム良くいければ」と静かに闘志を燃やしている。「この馬とクラシックに行けたら」−。縁深き才能あふれる相棒とともに、今年も頂点まで駆け上がるつもりだ。（デイリースポーツ・小田穂乃実）