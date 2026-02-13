「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）

連勝でチャンピオンズＣを制したダブルハートボンドが栗東坂路でポイントネモ（４歳１勝クラス）と軽快な併せ馬。乗り手の仕掛けに応える形でラストまで脚を伸ばし、４Ｆ５３秒４−３９秒０−１２秒４を刻んで２馬身先着した。大久保師は「５３秒くらいでしまいをしっかりやって、前をかわしてほしいという指示。その通りで満足のいく動きだった」と目を細めた。

デビューから一貫して脚元がウイークポイント。外厩とも密にやりとりをし、一丸となってレースへ向かう。「毎回走った後はヒヤヒヤする馬。どれだけケアできるか、今からが勝負だね」と指揮官に慢心はない。あと１週間の調整の出来が勝負の分かれ目となる。

牝馬のチャンピオンズＣ制覇は１５年サンビスタ以来、１０年ぶりの快挙だった。「前走は“大丈夫”と信じ込ませていたけど、きょうは自らハミを取って生き生き走っている。今回は受けて立つ立場だけど、Ｇ１馬として申し分ない状態だよ」と師はどっしりと構える。初のマイル戦にも「性格的に長くするより短くなる方がいい」と守備範囲内を強調。今年はこの馬がダート戦線をリードする。