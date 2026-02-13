「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１２日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉１０月京都の新馬戦Ｖ後は休養していたコウギョク（牝、昆）が帰厩。水仙賞（２８日・中山、芝２２００メートル）か、同日の中山６Ｒ・１勝クラス（牝芝１８００メートル）を予定している。

７日の京都１勝クラスを制したスマートジュリアス（牡、中村）は昇竜Ｓ（３月１５日・中京、ダート１４００メートル）へ。

福島２歳Ｓ１５着のベルフラム（牝、高橋一）はあざみ賞（２１日・小倉、芝１２００メートル）に向かう。

〈美浦〉若竹賞３着のマイネルシンベリン（牡、武市）はスプリングＳ（３月１５日・中山、芝１８００メートル）へ。

若駒Ｓ６着のラージアンサンブル（牡、武井）はすみれＳ（２１日・阪神、芝２２００メートル）、昨年のダービー馬クロワデュノールの全弟チャリングクロス（牡、奥村武）はフリージア賞（２１日・東京、芝２０００メートル）に向かう。

デイリー杯クイーンＣを除外されたルージュボヤージュ（牝、国枝）は、チューリップ賞（３月１日・阪神、芝１６００メートル）に目標を切り替える。所属する東京サラブレッドクラブがホームページで発表した。