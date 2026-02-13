ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹çàÎ©¤ÆÄ¾¤·á¤Ïº¤Æñ¤«¡¡ÇØ·Ê¤Ë¡ÖÈæÎãÌ¾Êí¡×¡Ö¥«¥Í¡×¡Ö¹çÎ®µñÈÝ¡×
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÂåÉ½Áª¡Ê£±£³ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬£±£²Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¾®Àî½ßÌé½°±¡µÄ°÷¤È³¬ÌÔ½°±¡µÄ°÷¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£½°±¡Áª¤Î»´ÇÔ¤«¤éÅÞÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ëÆü¤ËÃæÆ»¤«¤éÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ø¤Î½ÐÌá¤ê¤òË¾¤àÁ°¿¦¤¬¸½¤ì¡¢¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÆ»¤«¤é¤ÎÎ¥ÅÞ°Õ¸þ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½°±¡ÁªÅçº¬£±¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿µµ°æ°¡µª»ÒÁ°½°±¡µÄ°÷¤À¡£ÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ë¡Ö²¿¤é¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ©·û¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎ©·ûÅçº¬¸©Ï¢¤ËÉüµ¢¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤Ç¡¢½°±¡Áª¤ËÇÔ¤ì¤¿Î©·û½Ð¿È¼Ô¤ÏÂç¤¤¯£³¤Ä¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±¤ÄÌÜ¤ÏÈæÎãÌ¾Êí¤ÎÌäÂê¤À¡£½°±¡Áª¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÈæÎã¾å°Ì¤ÇÍ¥¶ø¤µ¤ì¤¿¡£³¬»á¤Ï¡Ö¸¶Â§¤ÏÊ¿Åù¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡£ÆÃÎã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÃúÇ«¤Ê¥×¥í¥»¥¹¡×¡¢¾®Àî»á¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¥Õ¥§¥¢¤òÁ°Äó¤ËÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ò¡×¤È²þÁ±¤òÌóÂ«¤·¤¿¤¬¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¸øÌÀÉ¼¤ò¸«¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¹çÎ®¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¡¢ÈæÎãÃæ¿´¤ÇÀï¤¦¸øÌÀ½Ð¿È¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤ÎÄ´À°¤ÏÆñ¹Ò¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¤ª¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤À¡£¼¡´ü½°±¡Áª¤Î¸øÇ§Í½Äê¸õÊä¼Ô¤ä»ÙÉôÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÅÞËÜÉô¤«¤é³èÆ°»ñ¶â¤¬»Ù±ç¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢½°±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤Ç¡¢À¯ÅÞ½õÀ®¶â¤âÂçÉý¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤¤¥½¥Ç¤Ï¿¶¤ì¤Ê¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®Àî»á¤Ï¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¡¢ÇÛÎ¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»²±¡µÄ°÷¤ÈÃÏÊýÁÈ¿¥¤Î¹çÎ®ÌäÂê¤âÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»²±¡¤äÃÏÊýµÄ²ñ¤Ç¤ÏÎ©·û¤È¸øÌÀ¤¬ÊÌ¡¹¤Ë¤¢¤ê¡¢Åö½é¤Ï½°±¡Áª¸å¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Àî»á¡¢³¬»á¤È¤â¤ËÅöÌÌ¤ÏÅÞÀª²óÉü¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢Î©·û¤Ïº£¹ñ²ñ¤Ç¤Î¸øÌÀ¤Î»²±¡¤Ç¤ÎÅý°ì²ñÇÉ·ëÀ®¤Î¸«Á÷¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÖÃæÆ»¤ÇÅöÁª¤·¤¿µÄ°÷¤«¤é¤âÎ¥ÅÞ¼Ô¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÃæÆ»¤Ï°õ¾Ý¤¬°¤¹¤®¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤³¤ÎÀè¤ÎÁªµó¤ÇÀï¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡££²Ç¯¸å¤Ë»²±¡Áª¤ò¹µ¤¨¤ë»²±¡ÁÈ¤ÏÎ©·û¤Î´ÇÈÄ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÂåÉ½Áª¤Î¸õÊä¼Ô¤â¤¤¤º¤ì¤Î´í×ü¤ËÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³¬»á¤«¤é¤ÏÅÞÌ¾ÊÑ¹¹¥×¥é¥ó¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£µµ°æ»á¤Î½ÐÌá¤ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ê¥À¥ì¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Î©·û²óµ¢¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£