¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡Ê£±£±Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢¥í¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ë¥Ë¥¨¥Ü¡¼¥É¥ê¡¢¥®¥è¡¼¥à¡¦¥·¥¼¥í¥óÁÈ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¹ç·×£²£²£µ¡¦£¸£²ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÎÅÀ¤ËÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶Ïº¹¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ã¥¯¡¢¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ÄÁÈ¤ÎÃÏ¸µÊÆ¹ñ¤ÇÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
à¥Õ¥ë¥·¥¼á¤Ï·ëÀ®¤ï¤º¤«£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÂ×´§¡£Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿à¥Á¥ç¥¯¥Ù¥¤á¤Ï¹ç·×£²£²£´¡¦£³£¹ÅÀ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¤Êº¹¤ÎÂçÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾¡Éé¤ò·è¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Çàµ¿ÏÇ¤ÎºÎÅÀá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ÇÂçÏÀÁè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ï¡ÖÂç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£¡Ö¥Á¥ç¡¼¥¯¤È¥Ù¡¼¥Ä¤Ï¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Û¤Ü´°àú¤Ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥Ç¥å¥ª¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¿³ºº°÷¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤è¤ê¤â£¸ÅÀ¶á¤¯¹â¤¤ÅÀ¿ô¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢£¹¿Í¤Î¿³ºº°÷¤Î¤¦¤Á£µ¿Í¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¯¤È¥Ù¥¤¥Ä¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤é¤Ï£±¡¦£´£³ÅÀº¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¿³ºº°÷¤ÎºÎÅÀÉ½¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¾ïÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ü¡¼¥É¥ê¤È¥·¥¼¥í¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤¬Â¾¤Î¿³ºº°÷¤ÎÆÀÅÀ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¿³ºº°÷¤Îà¥Õ¥ë¥·¥¼á¥Ú¥¢¤Ëà°Û¾ïá¤Ê¹âÆÀÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÕÅ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÉÔÀµºÎÅÀµ¿ÏÇ¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃ²´ê½ñ¤Î½ðÌ¾¤¬»Ï¤á¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¡£¡Ö¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤È¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡Ë¤Ï¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿³ºº¤¬¸øÊ¿¤«¤Ä¸·Ì©¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ÃÇ¸Ç¤¿¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¶¥µ»¤Î¿³ºº¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Ä´ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë»öÂÖ¤Î²òÌÀ¤òµá¤á¤ëÃ²´ê½ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¢¡¼¥É¥Ñ¥ó¥À¡×¤â¡Ö¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¶¥µ»¤Ç¿³ºº¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡ÖÂç¤¤ÊºÎÅÀÏÀÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¿³ºº°÷¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤ËÂçÉý¤Ë¹â¤¤ÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¶ËÃ¼¤ÊÊÐ¸«¤¬¤¢¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¤â¡¢ºÇ½ª·ë²Ì¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈ¿È¯¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢Ä´ºº¤òµá¤á¤ëÃ²´ê½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È³ÆÊýÌÌ¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç°ìÂç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»öÂÖ¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£