¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡ÙÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢¥¤¥Î¥Ã¥Á¡õÍÆ¯Ä¶¤¨¤Î9Ç¯ÌÜÆÍÆþ¤Ø¡¡»ëÄ°¼Ô¾×·â¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ð¤Ä¤Î¡©¡ª¡×
¡Ö¸òÂå¤·¤¿¤Î¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Ç¤Ï?¡×¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î´¶³Ð¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
NHK¤Ï12Æü¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î¼ç¤ÊÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯É½¡£Ê¿ÆüÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË8:15¡Á)MC¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÃ´Åö´ü´Ö¤¬9Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢½éÂå¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡õÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥³¥ó¥Ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡á2018Ç¯4·î2Æü¤ÎÃ´Åö½é²óÀ¸ÊüÁ÷¸å¤Î¼èºà²ñ¤è¤ê
¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ï2010Ç¯3·î29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£°æ¥Î¸¶¤ÈÍÆ¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ÍÆ¯¤Î¥ï¥´À¤ä¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤¬¼è¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÏÃÂê¤Ë¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÄ«¥É¥é¼õ¤±¡×¤âÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¡¢18Ç¯3·î30Æü¤ÇÂ´¶È¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¡ÖÍÆ¯¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤Î¤¢¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢ÍÆ¯¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤ò»ë¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËèÆü»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢2¿Í¤ÎºÇ½ª½Ð±éÆü¤ÎÈÖÁÈÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï14.6¡ó(¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¦´ØÅìÃÏ¶è¡¢À¤ÂÓ)¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¡¢18Ç¯4·î¤«¤éÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡£½é²ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÂçµÈ¤Ï¡¢°æ¥Î¸¶¡õÍÆ¯¤¬8Ç¯´ÖÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖËÍ¤é¤Ï8Ç¯¤È¤«1¥ß¥ê¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜ²»¤ò¸À¤¦¤ÈÍè½µ¤Ç¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë1²ó1²óÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î´ü´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃ´ÅöX(Twitter)¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥Ý¥¹¥È¡£É½¼¨·ï¿ô¤¬24Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¸òÂå¤·¤¿¤Î¡¢¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡©¡×¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ð¤Ä¤Î¡©¡ª¡×¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤¬Áá¤¨¤¨¤¨¡×¤È¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
