¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù20Æü¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÏÈºÇ½ª²ó¡¡ÍÂ¼²Í½ã¡Ö¤â¤¦¤ªÊÌ¤ì¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤â¤¦¤ªÊÌ¤ì¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡½¡½ÍÂ¼²Í½ã¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÎò»Ë¤òÊª¸ì¤ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤¬¡¢20Æü(19:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÏÈ¤ÎºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢°¤Éô»í¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤æ¤«¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£ÆóµÜÏÂÌé¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢µÈÂ¼¿ò¡¢Ä«ÆüÆà±û¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬·Þ¤¨¡¢¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤óÅª¼«Í³¤¹¤®¸¦µæ¡×¡Ö¸«¤ë¤Ê¤¾¤Ê¤¾£´¥³¥ÞÌ¡²è¥·¥¢¥¿¡¼¡×¡¢¤½¤·¤ÆÆüÍËÄ«ÂÓ¤ÎÊüÁ÷»þÂå¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤½Ð¤Î¡Ö¥×¥Á¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¥²¡¼¥à´ë²è¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÃÈÖ¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¤È¤¢¤½¤Ü¡Ù¤Ç1Çñ2Æü¤ÎÎ¹¥í¥±¤ò½Å¤Í¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª½éÅÐ¾ì¡£¤¤¤Ä¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¥í¥±¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸¬¤¬¤³¤ó¤Ê¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë!¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¸¬¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤«¤é¸«¤¨¤ë¿Æ¤·¤¤´Ø·¸À¤æ¤¨¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤â¸¬¡õ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÏÂçË½¤ì¡£¡Ö¥í¥±¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´°÷¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö(¤ß¤ó¤Ê)¤¦¤ë¤µ¤¤¤è¤Í¡×¤È°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÀÖÁ¿¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤Î´ë²è¤ÇºÅÌ²½Ñ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÈÖÁÈÆâ¤Ç¹îÉþ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤Î±²¤Ø¡£¤½¤ó¤ÊÀÖÁ¿¤¬Á´°÷¤òÏÇ¤ï¤¹ºîÊ¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
µþÅÔÎ¹¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤Â¿Éô¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¡£¡ÖÆüËÜ¸ì¤È¤¤¤¨¤ÐÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡×¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢²Ì´º¤Ë¹âÆÀÅÀ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¤òÁÀ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥×¥Á¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÁ¿¤ÈÂ¿Éô¤¬Ï¢ÂÓ´¶¤ò¸«¤»¡¢´ñÀ×¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤òµ¯¤³¤¹¡£
°¤Éô¤È¤ÏÅìµþ¸ÞÎØÄ¾¸å¤«¤éå«¤ò¿¼¤á¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤óÂç±¿Æ°²ñ¡×¤Ç¤Ï¹Ë°ú¤¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÏ¢ÁÛ´Á»ú1Ê¸»ú¥·¥ó¥¯¥í¡×¤Ç¡¢¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤«¤éÏ¢ÁÛ¤¹¤ë´Á»ú1Ê¸»ú¤ò½ñ¤¡¢2¿Í¤Î²òÅú¤¬¤½¤í¤¨¤ÐÀ®¸ù¤È¤Ê¤ë¥²¡¼¥à¤ÇÅÏÊÕ¸¬¤È¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¸¬VS¥Ë¥Î¤µ¤ó¤Ç¡¢°¤Éô¤ò½ä¤Ã¤Æ¥±¥ó¥«¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¤ªÊÌ¤ì¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëÍÂ¼¡£ÍÂ¼¤È¤ÎÈ¢º¬Î¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ÇÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ê¤¾¤Ê¤¾¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÂ¼¤¬È´·²¤Î¤Ò¤é¤á¤¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
µÈÅÄ¤Ï¡¢ÆóµÜ¤È¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç²ñÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ëÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡£¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡ÙÌ¾¾ìÌÌ¡¢¾×·â¤Î¡Ö¤½¤¦¤á¤ó¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¥Ð»ö·ï¡×¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Þ½½²»½ç¤Ë¡Ö¤¢¡×¤«¤é1²»¤º¤Ä²»³¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡Ö²»³¬¾å¤²¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÇÉ¬»à¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£
¤³¤Î1Ç¯¡¢¡ÈÆóµÜ¤Î¿ä¤·¡É¤È¤·¤Æ¥í¥±¤ÇÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÇú¾Ð¤È´ñÀ×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿±ºÀî¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤ë¥²¥¹¥ÈÂ¦¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤·¤Æ¡¢Íò¤Î¡ÖHappiness¡×¤Ë¾è¤»¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ð¥¯Ãè¤òÈäÏª¡£º£²ó¤âÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½ª»Ï¡¢Âç¤¤¤Ë¤«¤Íð¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÆóµÜÏÂÌé¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÆüÍË¸áÁ°¤«¤é¶âÍË¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¡¢¡Öº£¤ÎÆüÍËÄ«¤ÎÏÈ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤âÀäÂÐ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤é¤â°ú±Û¤·¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤ò¶âÍË19»þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÈÏÈ¤¬°ÜÆ°¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤Í¡É¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿´°Õµ¤¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶âÍË19»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤¬ÆüÍË¤ÎÄ«¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
