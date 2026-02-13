白髪ぼかしって、こんな上品なのー！？【40・50代】派手すぎず、シャレ見え♡「細めハイライト」

ミドル世代の髪の悩みのひとつの「白髪」。カラーで隠すのではなく、なじませて自然に見せてくれる「細めハイライト」に挑戦してみるのも一つの手。40・50代の髪に取り入れるなら、派手さを抑えつつ立体感やツヤを引き出すデザインがポイントです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、細さや色設計にこだわった上品なハイライトヘアを厳選してご紹介します。

毛束感が引き立つレイヤーボブ × 細めハイライト

艶やかなブラウンをベースに、トップを中心にベージュ系の細めハイライトをプラスしたレイヤーボブ。毛先はプツッと感を残して外ハネにしつつ、トップは毛束をつまむように内へ動かしています。ハイライトが表面に自然な陰影をつくり、立体感と軽さを両立したデザインです。

丸みボブに極細ハイライトで、やさしい立体感を

暖色寄りのブラウンで仕上げた丸みボブ。ころんとしたフォルムに、極細のベージュ系ハイライトを重ねています。コントラストは感じられるものの、ハイライトが細いため全体になじみやすい印象です。白髪がナチュラルに溶け込んだ、やわらかな立体感が魅力。

ワンレン外ハネボブを、極細ハイライトでトーンアップ

ストレートタッチの外ハネボブ。ワンレングスにカットした髪にくすみブラウンを重ね、極細ハイライトをたっぷり散らしています。なめらかなラインを活かしながら、全体がほんのりトーンアップしたようなまろやかさがポイント。細いハイライトが均一に入り、白髪も浮きにくい印象です。

暗髪ロブに仕込む極細ハイライト

ストレートタッチのロブを、毛先に向かって毛量調整し、軽やかに仕上げたスタイル。暗髪をベースに極細ハイライトを散らすことで、クシを通したような自然な筋感が生まれています。強い明暗差をつくらず、動きと奥行きだけをさりげなく足した、上品なデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@dimo_and_kazuma様、@kaito_litze.osaka様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里