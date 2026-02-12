大手インターネット通販サイトにおいて、燃料添加剤のカテゴリーで圧倒的な人気を誇ってきたのが、エーゼットの「FCR-062」。効果の体感しやすさと優れたコストパフォーマンスなどから、リピーターも多い製品だ。



そのニューバージョンとして、2025年11月にラインアップ追加されたのが「FCR-062 PREMIUM」。従来製品と同じくパーツへのダメージを抑止しながら、洗浄力をさらに高めた、クルマにもバイクにも、ディーゼル車や2ストロークエンジンにも使える燃料添加剤だ！

AZ（エーゼット）は潤滑剤や洗浄剤などを扱う老舗

日本を代表する“ものづくりのまち”として知られる大阪府東大阪市。ここに隣接する大阪市鶴見区を拠点に、潤滑剤や洗浄剤、混合ガソリンなどの燃料、ケミカル類のスペシャリストとして活動してきたのがAZ（株式会社エーゼット）だ。2025年に創立70周年を迎えた歴史のある企業で、その製品ラインアップは多岐にわたり、クルマやバイクの世界だけでなく、自転車や農機具や工作機械の分野でも絶大な信頼を集めている。

エーゼットの強みは、研究開発から生産まで一貫して自社で完結できる点にある。研究開発に関しては、完全非公開のラボを複数有し、生産についてはホームセンターオリジナルブランドなど他社製品のOEMも担うほどだ。またエーゼットは、高性能なクルマやバイクのエンジンと比べたら設計が簡素でクオリティが低く、ノーメンテナンスでハードに使われることが多い、チェーンソーや草刈り機などの動力系を、潤滑剤や添加剤などの力でいかに“延命”させるかということも追求し続けてきた。そして長年にわたるこれらの活動により、エーゼットは潤滑剤や洗浄剤などの分野におけるハイレベルな経験と知識と技術力を獲得してきた。

そんなエーゼットは近年、クルマ好きやバイクファンのための新たな製品展開にも積極的だ。その中で、販売開始から約7年間で多くのファンを獲得してきた製品が、燃料添加剤の「FCR-062」。自社および大手のインターネット通販サイトのみで販売されてきたが、品質やコスパの良さなどか評判を呼び、リピーターも多い。しかしエーゼットは、さらなる上を目指し続けてきた。そして2025年11月、新たな燃料添加剤として「FCR-062 PREMIUM」を市場に導入したのだ。

攻めの洗浄力でも、パーツへの悪影響は心配ナシ！

新燃料添加剤の「FCR-062 PREMIUM」で実現されたのは、「ワンランク上の洗浄力」だ。エンジン内部や燃料系統の汚れ（デポジット）を除去する効果がある化合物として知られるPEA（ポリエーテルアミン）を、独自のレシピを用いて一新。従来品では届きにくかった、インジェクターや燃焼室などの頑固なデポジットを根こそぎ除去できるようパワーアップされている。

ただし、闇雲に洗浄力ばかりを高めれば、燃料系統に使われるパッキンやゴム製シール類などにダメージを与えてしまう。「FCR-062 PREMIUM」がスゴいのは、エーゼット独自のノウハウにより、洗浄力は高めつつもパーツへの影響は従来品同等に抑えてあるところ。従来品と変わらぬ安心感で、さらなる効果を得られるのだ。





燃料添加剤だから、気軽に使える！

「FCR-062 PREMIUM」は、ガソリンや軽油に混ぜて使う燃料添加剤。燃料給油口から注入するだけの作業なので、クルマやバイクに詳しくない人でも取り扱いは難しくない。ポイントとしてはまず、燃料に対する添加量の目安を守ること。多少の増減は問題ないが、基本的には以下のとおりとなる。

◆クルマ（軽自動車やディーゼル車を含む）：燃料20～60Lに対して「FCR-062 PREMIUM」を200ml

◆バイク：燃料5Lごとに「FCR-062 PREMIUM」を15ml

◆2ストロークエンジン車：燃料5Lごとに「FCR-062 PREMIUM」を5ml

※上記以外で燃料タンク容量が20L未満の場合は、0.3％を超えないように添加

「FCR-062 PREMIUM」には使い切りタイプの200mlボトルが用意されているので、一般的なクルマなら、燃料を満タンにするタイミングでこちらを1本丸ごと添加すれば、煩わしさはない。



ただし、「FCR-062 PREMIUM」は0.3%配合で十分な洗浄効果をもたらすため、何度か使用する前提あるいは複数台に添加する予定なら、1L缶や4L缶を使うほうがコスパはいい。



一方でバイクの場合、多くの車種は燃料タンク容量が20L以下。溶剤に適合するメートルグラス（目盛付きの容器）などを使って、適量を添加したい。例えば燃料タンクが10L容量の場合、10L＝10000mlなので「10000×0.003=30ml」の計算となる。

なお「FCR-062 PREMIUM」は、汚れを徐々に溶かすため、燃料系統の目詰まりといった心配はない。そしてこのような特性のため、愛車の走行距離が多い場合や初度登録からの年数が経っていて、初めて使用するなら、給油時に2～3回連続して添加することで、より高い効果が期待できる。ちょこちょこ注ぎ足し給油の場合、足した燃料分に適量となるよう添加するのもポイントだ。

始動性やレスポンスの向上を体感しやすい！

「FCR-062 PREMIUM」には、吸気系や排気バルブや燃焼室に蓄積したデポジットの除去、有害排ガス（炭化水素、CO、Nox）の低減、燃料の酸化および劣化の防止、燃料系統の防錆や腐食防止といった効果がある。とはいえ多くの一般ユーザーは、エンジンや燃料系統や燃料タンクの内部を見ることはないので、これらの効果はなかなかわかりづらいだろう。

一方で「FCR-062 PREMIUM」には、添加することで誰にでも体感できる効果も期待できる。例えば「始動性の向上」や「エンジンレスポンスのアップ」、「燃費の改善」などがその代表格。また、「劣化した燃料によるべたつきや通路の詰まりを防ぐ」効果もあるため、バイクユーザーなどが「冬期に愛車を長期保管した後の始動もスムーズ」になる。200mlボトルなら990円（送料無料）で、愛車がかつてのパフォーマンスを取り戻したり、快調な状態をキープできたり、それによって愛車に気持ちよく乗れる可能性を得られるなら、これは試さない手はない！

旧車や多走行車なら、数回の集中洗浄で大幅リフレッシュ。新車にも、定期的な添加で劣化予防。高濃度の新PEAが効く「FCR-062 PREMIUM」は、性能と信頼性で勝負するエーゼットが満を持してリリースした“愛車の長寿薬”である。

（編集協力：株式会社エーゼット）