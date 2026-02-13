面接は10分で終了「一から教えてもらえると思ってないよね！」と社長に圧迫された男性の屈辱

就職・転職活動において、企業と応募者は対等な立場であるはずだ。しかし、中には応募者をまったく尊重しない、失礼な面接官も存在する。

埼玉県の60代男性（事務・管理／年収600万円）から、ある人事コンサル会社で受けた圧迫面接の体験談が寄せられた。（文：篠原みつき）

「なんで応募したの！」と言わんばかりの拒絶反応

転職エージェントから「キャリアアドバイザー」の求人を紹介された男性。「いきなり社長面接」を受けることになった。

男性は人事として約30年のキャリアを持つベテランだが、仕事探しに悩む人に適切なアドバイスをするキャリアアドバイザーとしての実務は未経験だった。

それは事前に提出した「職務経歴書を確認すればわかる」はずだった。しかし、緊張からうまく受け答えができなかった男性に対し、社長は冷酷にこう言い放ったという。

「まさか入社して一から教えてもらえると思っていないよね！」

男性は、まるで「なんで応募したの！」と責められているような、「圧迫面接を受けた嫌な感じ」がしたと憤りをあらわにした。

社長の威圧的な態度に、男性はそれ以降まともに答える意欲を失ってしまったようだ。

「それでは質問ありますか？」という問いに対しても、男性は「特にありません」と回答。結局、面接はわずか10分足らずで終了したという。

未経験者お断りなら書類の時点で落とせばよかっただけだ。わざわざ社長が出てきて未経験ぶりを確認する必要もないだろう。男性にとって、その10分間はまさに「嫌な感じ」しか残らない、無意味な時間となってしまった。

