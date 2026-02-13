先週は“４日競馬”でした。雪で中止になった７日の東京８Ｒに騎乗予定でしたが、もう馬場にうっすらと積もり出していたんですよね。しかも、当日は９、１０、１１Ｒが芝。馬場が滑ったりすることを考えると中止も仕方ないでしょう。土、日ともに関東でしたから、外に出ることもなく、調整ルームの中で４日も生活。本当に長かった。

その最終日の東京新聞杯はシャンパンカラーで４着でした。直線で進路がない場面がありながらも、ラスト１ハロンは手応え通りにすごい伸び脚。ゲートを出ないのは分かっていますし、もっと能力を引き出せる騎乗があったはずです。失敗しました。調教の感触通り、さすがＧ１馬と思う走り。３年近く勝っていないようですが、状態さえ整っていれば、まだまだやれる力は持っていますよ。

今週も土、日ともに東京。クイーンＣでは関東馬のゴバドに騎乗します。１週前の追い切りでコンタクトを取りましたが、すごく気のいいタイプながら、この時期の３歳牝馬にしてはしっかりした感じ。いい脚が使えそうですし、前走と同じように広いコースはいいでしょうね。重賞で相手は強いですが、一発を狙っていきます。（ＪＲＡ騎手）