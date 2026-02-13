◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)

予選2位で決勝進出を決めた好調の戸塚優斗選手を支えるのは観客席から見守る応援団の存在でした。4人の応援団はTシャツには大きく「戸」「塚」「優」「斗」「ガ」「ン」「バ」「レ」の文字が書かれています。

今回、日本からミラノへはるばる駆け付けた4人は、戸塚選手のスポンサーを務めているスノーボードショップの方やそのお店の常連、戸塚選手と同じコーチの下で練習していた元プロスノーボーダーなど様々です。応援団の姿に戸塚選手も「毎回来てくれていて上からもうっすら見えるし、下来ても声聞こえるのですごい励みになってます」と力になると言います。

そして声援を受けた戸塚選手は最高難度のトリプルコーク1440を成功。「91.25」で日本勢トップの予選2位となりました。

余裕の予選通過を受けて、応援団は「普段通りの滑りだった。2本目で手を上げるあたりさすが優斗って感じっすね。雪のコンディションも冷静に的確に判断して滑っていたみたいなので大丈夫」と感心します。

試合後、戸塚選手が応援団のいる観客席の元へ笑みを浮かべて来ました。外から見れば余裕の通過。応援団によると、本人の第一声は「キンチョーした」とのことでした。

レース後は緊張も解け、「明日、滑りに行くんですけど、行きたいって言ってました。来ないですけど、それくらいリラックスしてました」「うちらが泊まっているとこ行きたいって言ってて、さすがに無理なんですけど、それくらい充実している」と心にゆとりをもって過ごしているのがうかがえます。

現地13日に開催される決勝に向けて、「これから決勝に向けてメンタルも体力も俺たちの思いも全部優斗に預けたので金やっぱりとってほしい」とエールを送りました。