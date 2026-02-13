『ウィキッド ふたりの魔女』地上波初放送決定 最終章公開当日に「金ロー」1時間拡大で
最終章『ウィキッド 永遠の約束』が、3月6日に全国で公開される。それを記念して、同日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜後11：54※放送枠1時間拡大）では、前作『ウィキッド ふたりの魔女』を地上波初放送する。
【場面写真】『ウィキッド ふたりの魔女』名シーン
本作は、今から126年前の1900年に出版され、世界中で愛され続けているライマン・フランク・ボームの児童文学『オズの魔法使い』のサイドストーリーとして、1995年に出版された小説『ウィキッド 誰も知らない、もう一つのオズの物語』を原作に、ロングランの大ヒットを記録しているミュージカル劇を実写映画化した超大作。『オズの魔法使い』に登場する、西の悪い魔女・エルファバと善い魔女・グリンダの知られざる友情が描かれたミュージカル・ファンタジー映画となっている。
西の悪い魔女・エルファバ役は『ハリエット』（2019年）でアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞の2部門にノミネートされたシンシア・エリヴォ、善い魔女・グリンダ役は、グラミー賞を3度受賞している世界的ポップスターのアリアナ・グランデ、オズの魔法使い役は『ザ・フライ』（1986年）、「ジュラシック・パーク」シリーズのジェフ・ゴールドブラムが演じる。監督はジョン・M・チュウ、製作は『ラ・ラ・ランド』（2016年）のマーク・プラットと舞台「ウィキッド」に携わったデイビッド・ストーンが担当した。
日本語吹替はエルファバ役に『ピーター・パン』『ウェイトレス』『ミス・サイゴン』など数々の名作舞台でミュージカル俳優としても活躍する高畑充希、グリンダ役には、ニューヨーク・フィルム・アカデミー・ミュージカル・シアター出身で『レ・ミゼラブル』などに出演する、歌手でありミュージカル俳優の清水美依紗、自由気ままでハンサムな王子フィエロ役には、ミュージカル俳優の海宝直人、言葉を話すヤギのディラモンド教授役には山寺宏一、オズの魔法使い役には、ベテランの大塚芳忠と、演技だけでなく歌唱にも定評の俳優、声優が勢ぞろい。リモコンで副音声に切り替えれば（字幕も選択可）、原音の歌も聞くことができる。昨年のアカデミー賞を受賞した、カラフルで幻想的、圧倒的なスケールの美術デザインや、華やかで美しいデザインの衣装も見どころとなる。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
2月13日『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』※地上波初放送・本編ノーカット
2月20日『映画 ゴールデンカムイ』※地上波初放送
2月27日『ドラマ ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編 特別編集版』
3月6日『ウィキッド ふたりの魔女』※地上波初放送
