『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』地上波初放送 最新作公開記念でクイズ企画も実施
最新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が27日に公開されるのを記念し、テレビ朝日では昨年の大ヒット作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』を、21日午後6時30分から地上波初放送する。
【画像】圧倒的な世界観！『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』場面カット
『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』は、《映画ドラえもん45周年記念作品》として制作された完全オリジナルストーリー。“絵の中の世界”を舞台に、ドラえもんたちが不思議な少女・クレアと出会い、幻の宝石をめぐって時空を超える大冒険を描く。昨年3月の公開時には大きな反響を呼び、SNSでも絶賛の声が相次いだ。
監督は『映画ドラえもん のび太の新・魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜』を手がけた寺本幸代。鈴鹿央士、藤本美貴、サンドウィッチマンら豪華ゲスト声優陣の参加も話題となった。主題歌は、あいみょんが書き下ろした「スケッチ」で、挿入歌「君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！」とともに物語を彩る。
物語の舞台は、絵の中の世界“アートリア公国”。幻の宝石の秘密を探る中で、公国に伝わる“世界滅亡”の伝説がよみがえり、ドラえもんたちは大きな試練に直面する。のび太たちは世界を救うことができるのか。
今回の地上波初放送では、データ放送と連動したクイズ＆プレゼント企画『QuizKnock東兄弟からの挑戦状！海底鬼岩城クイズ』を実施。新作映画の宣伝アンバサダーを務めるQuizKnockの東問、東言が考案したクイズに挑戦し、正解するとポイントが加算され、高得点を獲得すると、“川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム 複製原画 大長編ドラえもん『のび太の海底鬼岩城』”など豪華賞品が抽選で300人に当たる。全5問中4問は事前公開され、残る1問は放送中に出題される。
さらに、最新映画公開を記念し、アニメ『ドラえもん』の人気エピソードを14日から3月1日までの期間限定でTVer、ABEMAにて無料配信。また、映画にちなんだエピソードを集めた《ドラえもん傑作選》も、21日から3週連続で放送される（※関東ローカル）。
なお、2月14日（後5：00）のレギュラー放送では、バレンタインをテーマにした『ハッピーバレンタイン大作戦』と『ばっ金箱』の2本立てを放送。スネ夫のもとに届いた謎のバレンタインチョコをめぐる騒動が描かれる。
