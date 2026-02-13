◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、２大会連続出場の小野光希（バートン）が１回目で８５・００点をマーク。銅メダルを獲得した。前回の２２年北京五輪９位から大きく飛躍し、試合後は「本当に、重いというか。これまでの４年間の積み重ねてきたことが報われて、それがぎゅっと詰まったもので、本当に重みを感じています」と心を込めて話した。

高校３年時の１７歳で初出場した前回２２年北京五輪では、果敢に大技・キャブ１０８０（逆スタンスで前方に横３回転）に挑戦したが、決められずに９位だった。この４年間は「うれしいことよりも苦しい時間の方が本当に多くて、何回も滑ることがつらくなってしまったり、そういう部分もあった」と明かす。それでも「たくさんの方のサポートだったり支えのおかげでここまで頑張ってこられたので、周りの方々に感謝でいっぱいです」と笑顔で話した。

２３―２４年季のＷ杯では３連勝し、２季連続の種目別制覇。４年間で成長を示してきた２１歳が、２回目の大舞台で快挙を達成した。

◆小野 光希（おの・みつき）２００４年３月５日、埼玉・吉川市生まれ。２１歳。６歳でスノーボード、小学校からハーフパイプを始め、１８、１９年の世界ジュニア選手権で連覇。２０年の冬季ユース五輪で優勝。２２年の北京五輪に初出場し９位。東京・成立学園高を卒業し、早大スポーツ科学部４年。１５４センチ。