モデルの谷碧（27）が12日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ドレス姿を投稿した。

「タイの日差しでまた焼けてしまった」とデコルテや背中を大胆に露出した白いロングワンピースドレスショットを動画でアップした。笑顔でサングラスをかける際に両手をあげてワキも公開。クルリと回転しバックショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛いすぎ〜」「とてもお綺麗」「やばいくらい美しい」「爽やかな笑顔」「スタイル抜群」「焼けた素肌もたまらない」「小麦肌似合ってて美しい」「優勝ですよ」などのコメントが寄せられている。

また、ストーリーズではダルメシアンとのツーショットや、「今日は上半身」と記した筋力トレーニング動画をアップした。

谷は岩手県出身。新潟大教育学部を卒業し、中高の社会科教員免許を取得している。170センチの長身で小学生から大学までバスケットボールを経験。元OLで、25年1月にグラビアデビュー。元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活躍する加藤綾子アナに似ていると話題になり、雑誌などでは「グラビア界のカトパン」とキャッチフレーズがついたこともある。