◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート・ショートトラック（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１２日＝富張萌黄】男子１０００メートル準々決勝が行われ、３大会連続出場の吉永一貴（トヨタ自動車）は２組４着で敗退した。１分２４秒０７９はタイムだけなら全体の４番目だった。各組上位２人がそのまま通過、３位の選手の中で上位２人が準決勝に進めるルールのため、準決勝進出はならなかった。「通過できる一歩手前まで来ている。まだまだ戦えるな」と振り返った。

序盤は４番手から控えるレースに。最低限、３着を狙い、中盤に内側から状況を見て１つ前に出た。「抜けるタイミングはあったが、ちょっと待った」と２番手にいた韓国の選手が失速する可能性を考慮して、３番手をキープする作戦としたが、逆に３着をハンガリーの選手に譲る形に。「選択としては失敗だった」と悔いた。

タイムは準々決勝に進出した選手の中で４番目。だがタイム順ではなく、着順が重要となる競技なだけに、準決勝には進めなかった。「速い中でも心理的な駆け引きはできた。すごく良かったけど、悔しい結果になった」と複雑な気持ちを明かした。

３度目の五輪でまたも準々決勝の壁は越えられなかった。「どの選手も死ぬ気で戦っている。認識のアップデートは必要。一瞬の選択の迷いで今回のような結果になってしまうので、壁は高い」と戦略の難しさを痛感した。

一方で「３大会の中では、１０００メートルは一番うまく滑れたかな」と手応えもつかんだ。今後の残り種目へ向けて「冷静にレースを運べたことは評価している。抜くか抜かないかの選択をスパッと決めていくことが、今後のカギになってくる」と一瞬の判断力を研ぎ澄ませ、悲願のメダル獲得を目指す。