ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）決勝が１２日（日本時間１３日）に行われ、１７歳のチェ・ガオン（韓国）が１回目に全身を激しく強打する大アクシデントに見舞われながら、金メダルの快挙を果たした。

チェは１回目のランで技を行った際に大きくバランスを崩し、頭や背中、ヒザなどを強く打ちつけ、転倒したままその場で動けなくなった。救急隊が出動して担架も運び込まれたが、その後でしばらく処置が行われた後、自力で滑り降りた。しかしコースから出た後、再びうずくまる姿が映し出された。

一時は棄権かと思われたが、なんと２回目も続行。しかしまともに技を決められる状態ではなく、またもや転倒。誰もが万事休すと思われたが、３回目の演技にも登場すると、天候が悪化して他の選手の失敗が続出条件の中で、それまでとは打って変わって大技を次々と成功。この日ただ一人９０点超えの驚異的なパフォーマンスを見せ、金メダルに輝いた。

韓国史上、雪上種目で初、今大会も全種目通じて第１号となる大快挙となった。韓国はニューヒロインの誕生に沸騰。同国メディア「スポーツソウル」は「リビーニョのクレイジーな奇跡だ！ これはスポーツではなくドラマだ。絶望の終わりに追い込まれたが、イタリアのリビーニョの雪原を巨大な感動で染めた。墜落の恐怖とケガの痛みに勝ち抜いた」と速報。「ニュース１」でも「チェ・ガオン、リビーニョの奇跡」と次々と大々的に報じた。

韓国でチェ・ガオンフィーバーが巻き起こりそうだ。