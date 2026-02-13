広島が宮崎・日南で1次キャンプを打ち上げた12日、OBで球団アドバイザーを務める黒田博樹氏（51）がスポニチの単独インタビューに応じた。1日に現地へ入り、11日まで献身的に動き回った同氏は、森下暢仁投手（28）に助言する際に自身にも学びがあったと強調。就任4年目を迎えた新井貴浩監督（49）の変化にも言及した。 （取材・構成 江尾 卓也）

――10、11日に紅白戦があり、例年より仕上がりが早い。その分、投手の調整には工夫が必要になるのでは？

黒田氏（以下、黒田） 通常の場合、早く仕上げればピークも早く来る。その意味では工夫が必要かもしれませんが、視点を変えると、いろんな球種の精度向上に取り組むとか、従来キャンプ後半にやっていたことが早めにでき、実戦でトライできる。メリットもあると思います。

――助言を送る姿も。

黒田 今回のキャンプは、ブルペンに足を運んでも投手の横にはあまり立たず、基本的に捕手の後ろから見ていました。10、11日に合わせるように…とチーム方針で伝えられ、勝負はもう始まっているので。ただ気付いたことは伝えました。

――その一人が森下。

黒田 体重移動の際のバランス。試行錯誤していたので、後ろから見た感覚を伝えました。彼はもともとセンスがある投手。バランスが少し崩れても、センスでリリースまでの間を調整できる。センスがあるから、逆に難しい部分もあるのかな…と。そこの誤差で、本人的にしっくりこない感覚があるのかな…と思ったので。

――高いレベルの話。

黒田 プロにもセンスのある人、ない人がいます。少しバランスを崩しただけで、とんでもない球になってしまう人もいる。そういう投手が再現性を高めるには、独自の間を自分の体に落とし込む作業が大事になる。投手は難しい。2極のタイプが存在すると、改めて勉強になりました。

――新井監督は従来の方針を改め、今季は横一線の競争だと。

黒田 監督自身がコーチ陣と話し合いながら反省し、早い段階で今季の方向性を決めていたのではと思いますね。昨年の秋には選手に“10日、11日に合わせるように”と伝えているはずなので。

――急に向き合い方を改めてはいないと。

黒田 想像ですが、選手との信頼の中で、考えを改める必要性を感じたんじゃないかと。高い意識を持ってやってくれるという期待に、乖離（かいり）があったというか。監督は常々一年一年が勝負と言われていますし、反省する中で、選手によりプロ意識を求めているのではと思います。

――14日から沖縄2次キャンプが始まる。

黒田 沖縄でも、高いレベルの競争を期待したいと思います。