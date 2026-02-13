◎DeNA・デュプランティエは再来日にあたって古巣・阪神で仲が良かった坂本に電話をかけたそうで「ガン無視されてるんだ。WBCで忙しくなるのは分かっているけど…。コール・ミー・バック！と（記事で）書いておいて」。坂本選手、お手すきの際に折り返しをお願いします。

◎連日にわたって個別練習でブルペンにこもるオリックス・阿部を、山崎は「みんなからブルペンの主って呼ばれてます」と報道陣に紹介。6学年上の先輩から「ダサいからやめろって！」と痛烈なツッコミがありました。

◎侍ジャパンの西武・源田は一足早くキャンプを打ち上げ。担当記者らがWBCの取材に行かないことを聞き「知ってる人誰もいないのか〜」。テレビ越しに応援します。

◎ヤクルト・池山監督は侍ジャパンに合流する中村悠に向かって「アディオス！WBCアディオスっ！」。何だか響きが格好いいです。

◎2軍選手を前に講義した巨人の松井秀喜臨時コーチ。報道陣に内容を問われると「最近、話したことをすぐ忘れちゃうんだよね。年取るとやだね」。自分も同年代なので分かります。