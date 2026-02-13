2026年モデルの滑り出しは好調！ スペシャルエディションにも注目集まる

スズキのフラッグシップモデル「Hayabusa（ハヤブサ）」の2026年モデルが、2025年12月24日に発売されました。

「Ultimate Sport（究極のスポーツバイク）」をコンセプトに開発されたハヤブサ）は、1999年に初代モデル（GSX1300R Hayabusa）が登場した同社を代表する大型スポーツバイクです。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「新ハヤブサ」です！ 画像で見る（30枚以上）

2007年には2代目モデルが登場し、高い空力特性を持つ独特のフェアリングデザインや優れた走行性能で世界中のユーザーから支持されてきました。

2021年には、電子制御スロットルの採用や吸排気の機構変更などにより低中速域における出力とトルクを向上した排気量1339ccの冷4サイクル直列4気筒エンジンや、吸気口の縁にポジションライト組込型ターンシグナルなどを備えることで全面刷新した現行モデル（3代目）が登場。

大胆な面使いとシャープな造形を組み合わせることで、高い空力特性を追求したデザインが採用されています。

また、ボディカラーはツートーンを基本とし、吸気口や車体側面、リヤにアクセントカラーが施されています。

車体サイズは全長2180mm×全幅735mm×全高1165mmで、ホイールベースは1480mmとなっています。

今回発表された2026年モデルでは、バッテリーを従来の鉛タイプからエリーパワー製のリチウムイオンタイプへと変更することで、軽量化に加えて冬季などの低温環境でもより確実なエンジン始動が可能となりました。

また、車載式故障診断装置(OBD-II)の監視要件のうち、触媒劣化にも対応しています。

カラーリングも刷新され、専用配色を採用したスペシャルエディション「パールビガーブルー」も登場。

標準色は「ブリリアントホワイト／パールビガーブルー」、「ギャラクシーグレーメタリック／キャンディバーントゴールド」、「グラススパークルブラック／キャンディダーリングレッド」の３色、ユーザーの好みに応じて外装色の組み合わせや前後ホイールのカラーを選択できる「カラーオーダープラン」は全15色と豊富なラインナップとされています。

では、スズキ「ハヤブサ」の2026年モデルは、販売店でどのように受け止められているのでしょうか。

関東のスズキ販売店担当者は、現在の反響について次のように話します。

「結構お問い合わせがありますね。また、成約も何台もいただいています。

通常エディションへの問い合わせも多いですが、比較的スペシャルエディションを選ばれる方が多い印象です。

ツーリングやワインディング目的で検討される方もいますし、ハヤブサは所有するだけでも満足感が高いモデルなので、そうした価値を重視して購入される方も多いですね」。

この販売店では、発売直後から問い合わせや注文が相次いでおり、ハヤブサの注目度の高さがうかがえます。

走行性能に加え、フラッグシップモデルならではの存在感や所有欲を満たす点が、購入の後押しになっているようです。

また、関西にある別のスズキ販売店担当者は、次のように語ります。

「限定色はすでに成約するケースがありましたし、もともとハヤブサを気になっていた方は、比較的早い段階で問い合わせをされることが多いです。

用途は人それぞれで、空力を意識したデザインや長距離を走っても疲れにくい点を評価して、ツーリング用として選ばれる方もいます。

スポーツ走行もできなくはないので、サーキットで楽しんでいる方もいますね」。

こちらの販売店でも、発売後すぐに問い合わせが寄せられており、ツーリング用途を中心としながらも、スポーツ走行まで視野に入れて検討するユーザーが一定数いるとのことです。

このように、地域を問わずハヤブサの2026年モデルには発売直後から反響があり、ツーリング用途を軸にしながら、所有する満足感や走行性能を評価して検討するユーザーが多いようです。

スペシャルエディションの注文が多いこともあり、特別仕様車が設定された点も関心を高める要因のひとつとなっているといえるかもしれません。

※ ※ ※

スズキ「ハヤブサ」の2026年モデルは、バッテリーが変更され、カラーリングも刷新されるなどの改良が施され、従来からのファン層を中心にあらためて注目を集めています。

販売店の声を見ると、ツーリング用途を軸にしながら、所有する満足感やフラッグシップモデルとしての存在感を評価して検討するユーザーが多いようです。

スペシャルエディションの設定にも関心が集まっており、今後の販売動向にも引き続き注目が集まりそうです。