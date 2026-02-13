¡Ö»ö¶È¿ä¿Ê¤Î¸å²¡¤·¤ò¡×¡ÈÂ¿ÌÜÅª¥Éー¥à·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÉÍ½ÄêÃÏ¶è¤Ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¡Ö¿·ÉðÆ»´Û¡×À°È÷¤Ø ÉÍ¾¾»Ô¤¬Í½»»·×¾å
ÉÍ¾¾»Ô¤Ï2·î12Æü¡¢2026Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¡¢Ãæ±û¶è¼Ä¸¶ÃÏ¶è¤Ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤È¡Ö¿·ÉðÆ»´Û¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÃÏ¶è¤Î±ó½£Æç³¤ÉÍ¸ø±à¤Ï¡¢»Ô¤¬ÀÅ²¬¸©¤Ë·úÀß¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿ÌÜÅª¥Éー¥à·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Ç¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤ÎÃæÌîÍ´²ð»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»ö¶È¿ä¿Ê¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆ»1¹æ±è¤¤¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¼ÔÁªÄê¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÑÃÏÄ´ºº¤È»ö¶ÈÁªÄê»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë1²¯2937Ëü±ß¤¬¡¢¸Å¶¶×¢Ç·¿ÊµÇ°ÉÍ¾¾»ÔÁí¹ç¿å±Ë¾ì¡ÖToBiO¡×ËÌÂ¦¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¡Ö¿·ÉðÆ»´Û¡×¤Î»ö¶È¤Ë¤Ï¡¢5453Ëü±ß¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·×¾å¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÉðÆ»´Û¤Ï2032Ç¯ÅÙ¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¤Î»ÔÄ¹ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢ÃæÌî»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÆ»¤Î±Ø¤È¿·ÉðÆ»´Û¡¢¤½¤·¤Æ´ûÂ¸¤ÎToBiO¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ¶è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸©¤ËÀ°È÷¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿ÌÜÅª¥Éー¥à·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î»ö¶È¿ä¿Ê¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿ÌÜÅª¥Éー¥à·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ±´Ö¤ÎÅê»ñ°Õ¸þÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Èó¾ï¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÌ±´Ö¤¬Åê»ñ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÉ¬Í×¡£¼þÊÕ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Î½¸ÀÑ¤ò»Ô¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸©ºâÀ¯¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Áá´ü¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£