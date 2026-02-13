「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子ハーフパイプ・決勝」（１２日、リヴィーニョ・スノーパーク）

２大会連続出場の小野光希（２１）＝バートン＝が８５・００点で銅メダルを獲得した。同種目日本勢では２２年北京五輪の冨田せなに続く２大会連続のメダルとなった。

１回目で圧巻の滑りをみせた。フロントサイドの９００から入ると、３本目のエアでフロントサイド１０８０を成功。５本のエアを完遂し、８５点のハイスコアをマークした。難度を上げた２回目、３回目は転倒したが、そのまま表彰台を死守し続けた。メダルが決まると顔を両手で覆い、涙に暮れた。メダルを手に「本当に重い。４年間積み重ねたものがギュッと詰まった。重いです」と喜びを噛みしめた。

１７歳で初出場した４年前の北京冬季五輪では予選を２位で通過しながら、決勝で最後の大技「キャブ１０８０（３回転）」で転倒してしまい９位に沈んだ。「４年前はほんとに悔しい気持ちで終わってしまって、それをちゃんとバネに変えて、ここまで諦めずに頑張ってよかったなという気持ちです」とうなずいた。

◆小野光希（おの・みつき）２００４年３月５日生まれ。埼玉県出身。２０年ユース五輪金メダル。２２年北京五輪に初出場して９位。Ｗ杯は２３年に初優勝し、２２〜２３年シーズンから２季連続で種目別を制した。世界選手権は２３年、２５年に３位。東京・成立学園高出、早大、バートン。１５４センチ。