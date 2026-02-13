ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は３３７ドル安 シカゴ日経平均先物は５万７０７５円
NY株式12日（NY時間15:07）（日本時間05:07）
ダウ平均 49783.95（-337.45 -0.67%）
ナスダック 22698.71（-367.76 -1.59%）
CME日経平均先物 57075（大証終比：-365 -0.64%）
欧州株式12日終値
英FT100 10402.44（-69.67 -0.67%）
独DAX 24852.69（-3.46 -0.01%）
仏CAC40 8340.56（+27.32 +0.33%）
米国債利回り
2年債 3.466（-0.044）
10年債 4.106（-0.067）
30年債 4.732（-0.075）
期待インフレ率 2.317（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.779（-0.013）
英 国 4.452（-0.024）
カナダ 3.287（-0.051）
豪 州 4.807（+0.050）
日 本 2.231（-0.001）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.92（-1.71 -2.65%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4970.80（-127.70 -2.50%）
ビットコイン（ドル）
65902.63（-1854.60 -2.74%）
（円建・参考値）
1007万7171円（-283587 -2.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
