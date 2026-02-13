NY株式12日（NY時間15:07）（日本時間05:07）
ダウ平均　　　49783.95（-337.45　-0.67%）
ナスダック　　　22698.71（-367.76　-1.59%）
CME日経平均先物　57075（大証終比：-365　-0.64%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10402.44（-69.67　-0.67%）
独DAX　 24852.69（-3.46　-0.01%）
仏CAC40　 8340.56（+27.32　+0.33%）

米国債利回り
2年債　 　3.466（-0.044）
10年債　 　4.106（-0.067）
30年債　 　4.732（-0.075）
期待インフレ率　 　2.317（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.779（-0.013）
英　国　　4.452（-0.024）
カナダ　　3.287（-0.051）
豪　州　　4.807（+0.050）
日　本　　2.231（-0.001）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.92（-1.71　-2.65%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4970.80（-127.70　-2.50%）

ビットコイン（ドル）
65902.63（-1854.60　-2.74%）
（円建・参考値）
1007万7171円（-283587　-2.74%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ