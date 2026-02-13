小野光希が銅メダル！前回北京9位からのリベンジ達成 日本勢2大会連続のメダル獲得【ミラノ・コルティナ五輪 女子ハーフパイプ】



小野光希 PHOTO:Getty Images

＜2026年2月12日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 ＠リビーニョ・スノーパーク＞

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間12日、スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、小野光希（21＝バートン）が銅メダルに輝いた。

2022年北京大会冨田せなの銅メダルに続いて2大会連続で日本勢がメダルを獲得。前回の22年北京大会9位から見事にリベンジを果たした。

決勝は3本のランのベストスコアで順位が決定。小野は1本目でフロントサイド1080テールグラブを決めるなど高い完成度を披露してで85.00点の高得点をマークして銅メダルを手にした。

1本目、2本目と失敗に終わっていた韓国のチェ・ガオンが3本目に90.25点をマークして大逆転で金メダル。

女王クロエ・キムが88.00点で銀メダル。18年平昌（金メダル）、22年北京（金メダル）に続き3連覇はならなかったが3大会連続のメダルを獲得した。



＜スノーボード女子子ハーフパイプ結果＞

金メダル：チェ・ガオン（韓国）90.25点

銀メダル：クロエ・キム（アメリカ）88.00点

銅メダル：小野光希（日本）85.00点

4位：清水さら（日本）84.00点

5位：工藤璃星（日本）81.75点

9位：冨田せな（日本）68.25点