£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ¡¡»ø£Ê¼çÎÏ¤Ç¤±¤ó°ú¡ÖÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×ÂÇ¤Á¾å¤²¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¡ÖÍê¤à¤¾¡×¥¨¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±£²Æü¡¢µ¹ÌîÏÑ¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¤ò°ìÂÁá¤¯ÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡££²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀ¤³¦°ì¤òÃÎ¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤±¤ó°ú¤¹¤ëÎ©¾ì¡£¡ÖÁ°²ó¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï²¿¤«ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼ç¼´¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆóÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÁá½ÐÆÃ¼é¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ì¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Æ£ÅÄÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤«¤éÂ¤Î»È¤¤Êý¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ËÒ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È½Å°µ¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë£²ÅÙ¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜÌîµå¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¼¤ÒÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£ËÒ¤È°®¼ê¤·¡¢¡ÖÍê¤à¤¾¡×¤ÈÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£