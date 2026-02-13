視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©ABCテレビ

エース探偵が調査した『朝起きると必ずパンツを脱いでいる 』は、兵庫県の男性（20）から。僕は寝ると必ずパンツを脱ぐ。１週間のうち、７日は脱ぐ。ズボンとパンツをはいて布団に入るのだが、なぜか朝起きるとズボンとパンツの両方を脱いだ状態になっている。記憶は全くなく、暑い日も寒い日も関係なく、夢の中で脱いでいる感覚もない。誰かが脱がせているという可能性はなく、無意識の行動だとは思うのだが、なぜそこまで完璧に脱いでしまうのか、自分でも不思議でならない。先日、この話を大学のダンスサークルの仲間に話したのだが、みんな信じてくれない。「嘘つくな」「大げさすぎる」「毎日なんてありえない」と全否定。悔しい！ 僕はパンツを脱ぐのだ！！ 「僕がパンツを脱ぐ」という身の潔白を、みんなの前で証明させて欲しい、というもの。

大学のダンスサークルの同級生たちは、何回も一緒に旅行に行ってるのにそんな姿を見たことがないため、嘘だと決めつける。だが、本人は「恥ずかしくて（はいた）」と反論。そこで、依頼者が脱がなければ坊主頭に、脱げば仲間が坊主頭になることになった。だが、全員が３日後には成人式に出席予定で…。ホテルで食事を済ませ満腹になった後、３台のカメラが設置された部屋に依頼者一人を残し、仲間たちは大宴会場の巨大モニターでモニタリングを開始。と眠りに落ちた依頼者は、とにかく股間が痒いようで…。

