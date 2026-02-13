日本時間１３日未明に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子ハーフパイプ決勝で、韓国の１７歳、チェ・ガオンが金メダルを獲得した。

１回目の演技で転倒し、一時は棄権したと思われたが、最後の３回目に不屈の演技を披露し、逆転で頂点に立った。（デジタル編集部）

チェはソウル出身。今季のワールドカップ（Ｗ杯）で３勝し、Ｗ杯ランキング１位で初の五輪に乗り込んだ。

ただ、１回目の試技、高いエアの後、着地する際にパイプのへりにぶつかり、激しく転倒した。救護スタッフが駆け寄り、しばらく起き上がれない事態に。何とか自力で滑り下りた。

その後、２回目は「ＤＮＳ（棄権）」が公式データサイトに表示され、テレビの実況アナウンサーも棄権と報じた。ただ、実際はパイプに登場。果敢に高いエアを繰り出したものの、着地に失敗した。

そして迎えた３回目。１本目のエアに「スイッチバックサイド９００」を繰り出すなど、２回転半のトリック３本を織り込む高難度のランを見せて、９０・２５点をマーク。得点を待つ間には、涙を浮かべ、ゴーグルをかけなおすこともあった。金メダルが決まると関係者と抱き合って、喜んだ。

表彰式後には、足を引きずるようなしぐさを見せた１７歳。表彰式後の中継局のインタビューでは「正直に言うと、諦めたい気持ちもあったが、頭の中で続けろ、続けろ、という声が聞こえた」と棄権を回避した際の心情を明かした。さらに、３回目の試技の前には、「何も考えずに、トリックのことだけに集中して、これはできると、自分に言い聞かせていた」と、説明した。

男子では、複数個所を骨折した平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が決勝に進んだが、女子でも痛みを押して出場した選手が大きな注目を集めた。