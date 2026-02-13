「練習試合、中日４−１ヤクルト」（１２日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）

“ブンブン丸”野球の一端を披露した。ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が１２日、就任後初の実戦となる練習試合・中日戦（北谷）に臨んだ。白星で飾ることはできなかったが新たな試みをし、魅せた。

１−３と２点差に迫った六回の攻撃で動いた。１死一、二塁、４番・赤羽の打席で１ボールからの２球目だった。ここで“ダブルスチール”を仕掛けた。結果的には二走が三塁でアウトになり、成功とはいかなかったが相手を足で揺さぶった。

「走れるなら、思い切って走ってくれと。そういうところを磨いていこうと思っているので、アピールできたのは良かった」。主力の内山がコンディション不良で出場を回避。山田や外国人の強打者がそろった状態ではない。理想は強力打線による「一振りで１点」の野球だが、足技も絡めて点を取る攻撃のバリエーションも見せた。

１軍監督として初めてベンチで指揮を執った一戦。「初実戦でしたけど。良いところも悪いところも全て課題にし、次につなげていきたい」。経験を糧にし、再建への歩みを進める。