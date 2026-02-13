中村倫也主演の金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）。本作は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された元天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す、K-POP版“スポ根”ドラマ。

その物語のキーとなるのが、元落ちこぼれで構成されたグループ練習生NAZE（ネイズ）のメンバーだ。

NAZEは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤによる7人組。番組内では“残飯”のような存在だと揶揄され、散々な言われようだが、第4話まで放送された今、どんどんと彼らの良さに惹かれているのは筆者だけではないはず。

今回は、生粋のボーイズグループウォッチャーである筆者がNAZEの魅力を深掘りしていきたい。

“推したい”と思ってしまう気持ちは人それぞれ。スキルが長けていて、デビュー間もない段階からプロとしての意識が高い人たちに惹かれてしまう場合もあれば、これから成長していくのが楽しみだという層もいるはず。

NAZEに関しては、完全に後者の“推したい”欲に刺さるグループだ。

その理由として、まず触れておきたいのはオーディションで選ばれなかったという1つのストーリーを持っていること。彼らは1度以上、逆境に立たされ、それでもなお夢を追い続けているという存在なのだ。

ちなみに、そんな彼らのことをドラマの公式サイトでは「オーディションで選ばれなかった“残り物”」と紹介しているが、これには少し物申したい。すでに彼らを推してしまっている筆者からしたら、彼らは“残り物”ではなく「たまたまTORINNER（トリナー）というグループのコンセプトに合わなかっただけ！」である。それほどに、見ていて何か劣っているところがあるとは思えない。

それから、作中でのポジションもたまらない。NAZEの7人は揃いも揃って器用なタイプではないという印象を持っている。それゆえ、表面上では嫌味ばっかりの吾妻から言われっぱなしではあるものの、そのイラだちを反骨精神に変えて「それでもデビューしたい！成功したい！」と足掻いている姿は、応援したくなってしまうもの。そして、時折見せる仲睦まじさは癒し効果さえある。

そんな彼らの魅力が存分に現れたのは、第3話でのこと。地道にビラ配りをする中で「タイ人なのにK-POP？」とバカにされたターンや、日本で活躍しているグループなのにK-POP風かと悩んだメンバーたちが、その後、吾妻の励ましを受けて披露した「HELLO」には思わず、心打たれた。ルーツの違うメンバーが日本の袴衣装をはじめ、韓国とタイの伝統的な衣装にくるくると着替えて披露する劇中歌「HELLO - NAZE on DREAM STAGE -」はピースフルな世界観でしかない。

『DREAM STAGE』劇中歌「HELLO - NAZE on DREAM STAGE -」 国籍やルーツの違う彼らが、K-POPアーティストとして日本で活躍してくれる愛おしさ。どうかこの時間ができるだけ長く続きますようにと思ってしまうものだ。

そんなNAZEは、いったいこのドラマの中で、これからどのように成長していくのだろうか。彼らの成長物語をこれからも見続けたい。

（文＝於ありさ）