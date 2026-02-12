名作ワークウェアを解体・考察する展示会が開催　ヴィンテージウェアからものづくりの原点を探る

アパレルパターン制作を行う会社PATTERN LABOが、ヴィンテージウェアを解体・考察する展示会「服ヲ掘ル vol.5」を恵比寿west gelleryで開催する。会期は2月20日から22日まで。

【画像をもっと見る】

第5回となる同プロジェクトは、ヴィンテージウェアを解体して構造を分析し、当時の製作背景や思想、パターンの整合性を読み解いていく展示会。通常は見えない縫製や仕様などのディテールを可視化し、各工程に込められた意図の解明し、ものづくりの原点を探る。

「服ヲ掘ル vol.5」のテーマは「WORK＆UTILITY」。1922年にアメリカ大手百貨店チェーン「ジェーシーペニー（J.C. Penney）」のプライベートブランドとして誕生した「ペイデイ（PAY DAY）」のアイテムや、フランスのモールスキンといったヴィンテージのワークウェアを解体し、パターンの視点から優れた耐久性を研究。また、そのプロセスを記録したオリジナル書籍を展示する。

■服ヲ掘ル vol.5

日時：2026年2月20日（金）〜2月22日（日）

会場：恵比寿 west gallery

所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-16-8 彰和ビル 1階



