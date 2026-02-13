◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 (大会7日目/現地12日)

スノーボード女子ハーフパイプで銅メダルを獲得した小野光希選手が、ともに切磋琢磨するライバルの海外選手を思いやる姿を見せました。

決勝の3回目に臨んだ12人のトップライダーたち。そのなかで小野選手は1回目で出した85.00点がベストとなり、2位で残るライダーの試技が終えるのを待つ状況となりました。

そして雪が降る厳しい条件下で勝負の3回目に臨む選手たちは転倒が相次ぎます。するとカナダのエリザベス・ホスキング選手も激しく転倒。後ろ向きに落ち、頭部を雪面に打ち付けてしまいます。

コースの下で見守っていた小野選手も、その光景に思わず顔を背けてしまうほどショックを受ける様子が中継カメラに。それでもスタッフに支えられ、歩いて降りてきたホスキング選手にいち早く駆け寄ったのは小野選手でした。体を支えようとし言葉を掛ける様子もありました。

ともに世界トップのレベルで切磋琢磨する選手に向けるリスペクトの気持ちや、思いやりの気持ちが行動にあらわれた瞬間でした。