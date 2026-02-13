¡Ú¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¹¥¤¤Ê¼ò¤ò²æËý¤·¤Æ¡ÄÅÄÃæ½ß»Õ¤¬ÁÀ¤¦Æ»±ÄÇÏ2Æ¬ÌÜ³¤³°½Å¾ÞÀ©ÇÆ
¡¡¡þ¥µ¥¦¥¸Æüµ¡Ê2¡Ë
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¶Ø»ß¡£¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¥Ù¥¹¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê²´3¡Ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¤ÎÅÄÃæ½ß»Ê»Õ¡Ê53¡Ë¤Ï¼ò¹¥¤¤Î¤è¤¦¤Ç±¹¼Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£1ÇÕÌÜ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É2ÇÕÌÜ°Ê¹ß¤Ï¸·¤·¤¤¡£¡Ê²ñÏÃ¤Î¡Ë´Ö¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¤Î¸µµ³¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤ËÄ´¶µ»Õ¤òÍ¦Âà¤·¤¿Éã¡¦ÀµÆó»á¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¾¯´ü¤«¤é¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ç°é¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÇJRA¤ÎÇÏ¤¬À¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Çº£¤Ï¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏºòÇ¯4·î¤Î¿·ÇÏÀï¤«¤é4Ï¢¾¡¡£Á°Áö¤ÎÁ´ÆüËÜ2ºÐÍ¥½Ù¤Ç3Ãå¤È½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢JRA½êÂ°ÇÏ¤òÁê¼ê¤ËÄÌÍÑ¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê13Ç¯Á´ÆüËÜ2ºÐÍ¥½Ù¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÈÉ¤Å¨¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ´ÉÍý¤·¤¿²÷Â®ÇÏ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä´À°¤Ï½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¤Èµ¤¸õ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤¬ÌçÊÌ¤Ë¤¤¤ë»þ¤è¤êÇÏ¤Ï¿ôÃÊ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢Ìµ»ö¤ËÍ¢Á÷¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£06Ç¯¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¹ñºÝC¤ò¾¡¤Ã¤¿¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯°ÊÍè¡¢Æ»±ÄÇÏ¤Î³¤³°½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¡£¡ÖÌçÊÌÂåÉ½¤È¤¤¤¦¤è¤êÃÏÊý¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÃÏÊý¶¥ÇÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊÅÄÂ¼¡¡Ã£¿Í¡Ë