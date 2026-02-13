「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）

阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝が１２日、ライブＢＰに登板。今キャンプ初の打者との対戦で「しっかり（ストライク）ゾーンに投げられるように考えて、いい感覚で投げられました」と納得の登板になった。

身長２０３センチの大男が、メイングラウンドのマウンドに立った。この日は打者６人と対峙（たいじ）。ヒット性の当たりも許したが、最速は１５２キロをマーク。最後の打者となった小野寺からは、落差のある自慢のカーブで三振も奪った。日本のボール、マウンドについても「いい意味で何も感じなかった」と徐々に慣れてきている。

ラグズデールは、長身を生かした角度のあるボールを投げ込むのが最大の特徴。「（打者に）球速以上のものを感じてもらえたらなと思う」と武器は理解している。投球を見つめた藤川監督は「まだライブＢＰ。段階がありますから」と冷静に振り返った。

日本の打者を感じる、いい機会にもなった。「バットに当てる技術が高くて、そう簡単には空振りしてくれない」と印象を語った右腕。「どうやってアウトをとるか、自分自身も考えていかないといけない」と表情を引き締めた。

今後の登板については「体の調子と、首脳陣との会話の中で決めていけたら」。きたる実戦へ向けて、少しずつギアを上げていく。