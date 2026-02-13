「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）

阪神は１２日、石井大智投手（２８）が大阪府内の病院で「左アキレス腱（けん）の損傷」と診断され、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の出場辞退を日本野球機構（ＮＰＢ）に申し入れたと発表した。検査結果を受け取材に応じた藤川球児監督（４５）は、「チーム全員が悲しんでいる」と言葉にならず涙。全治は非公表ながらシーズン開幕の復帰も絶望的な状況だ。指揮官は「復活する時を…」と一丸で戦う覚悟を示した。以下、藤川監督の主な一問一答。

−石井が左アキレス腱損傷と発表。復帰までしばらく時間がかかる。

「かかるでしょうね。ギリギリで自分の体の力を、最大限発揮して普段からプレーしていますから。昨年の世界新記録もまだ継続中。ギリギリまでやっているので、普段から健康を祈ると言っているんですけど。これはもう彼の人生の中で少し止まって、さらに強くなって帰ってくるというところですね」

−チームの雰囲気は。

「チーム全員が悲しんでいますね。今日一日というのは…石井大智の今シーズン、リハビリからスタートしてしまうことになる、と。選手はそれぞれギリギリのところで、挑戦してるということを分かっていただけたらありがたいですね」

−監督も第一線で戦ってきたからこそ、石井の無念さを感じる。

「無念というか、（ケガは）突然来ますからね。だから素晴らしいプレーを届けられる」