◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第7日 フリースタイルスキー 男子モーグル決勝（2026年2月12日 リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

フリースタイルスキー男子モーグルの決勝は12日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパークで行われ、堀島行真（28＝トヨタ自動車）が前回北京大会に続いて銅メダルを獲得した。モーグル日本勢の2大会連続表彰台は女子で98年長野大会を制し、02年ソルトレークシティー大会3位の里谷多英以来、2人目。悲願の金メダル獲得は逃したが、15日に行われる新種目のデュアルモーグルで頂点を目指す。

北京五輪から4年間、金メダルだけを追い求めてきた堀島にとっては、あまりに酷な結果だった。表彰台では笑顔を見せたが、「メダルはうれしいけど、もちろん悔しい思いもあります。頑張ってきてメダルがあるのとないのでは大きな違いがあるので、笑うようにと思っていました」と本音を漏らした。

決勝1回目は第2エアの着地がやや乱れて5位通過。迎えた勝負の2回目、第1エア後のミドルを得意のカービングターンで攻めると、第2エアで伝家の宝刀コーク1440（斜め軸に4回転）を解禁した。83・44点で、4人を残してトップに。だがエア点は17・06点と表彰台3人の中で最も低く「ジャッジが辛くなって大きな点数が見られない傾向にあった」と悔やんだ。着地でお尻が落ちたことが、最終的にメダルの色を分けた。

昨季から第2エアで最高難度のコーク1440を導入。シーズン前に計100本の練習を自分に課して習得に取り組んだが、W杯序盤戦は失敗続きで苦戦した。25年2月のW杯でようやく初優勝を果たすと、同3月の世界選手権では圧倒的なスコアを出して8年ぶりの頂点に立ち、自信を持って本番に臨んでいた。

24年春にオスロに移住した理由も、コーク1440をじっくりと練習できる屋内スキー場を求めてのことだった。練習も私生活も、全てを金メダル獲得のために費やし、予選前日には本番を意識したタイムスケジュールで練習。準備に何一つ後悔はなかったが、紙一重の勝負に敗れた。

22年11月に、同じく北京大会代表だった輝紗良夫人（旧姓住吉）と結婚し、その後に第1子をもうけた。夫として、父として、初めて臨んだ五輪。頂点には届かなかったが、2大会連続メダルの快挙は決して色あせることはない。愛する家族も見守った場所で、約束を果たす栄光のゴールは迎えられなかったが、新種目のデュアルモーグルへ「危ない競技でもあるのでそういうとこも見てもらいながら応援してもらえれば」と前を向いた。この悔しさは必ず晴らしてみせる。

【堀島 行真（ほりしま・いくま）】☆生まれ 1997年（平9）12月11日生まれ、岐阜県池田町出身の28歳。

☆家族 22年北京五輪代表の輝紗良夫人（25）と1児。

☆競技歴 教員でスキー愛好者だった両親の影響で1歳でスキーを開始。小4から本格的に競技を始め、17年世界選手権ではモーグル、デュアルモーグルの2冠。18年平昌五輪は11位、22年北京五輪は銅メダルで大会日本勢メダル1号。23〜24年シーズンのW杯で初の総合優勝。昨年3月の世界選手権では8年ぶり2度目の優勝。

☆移住 24年に1年を通じて雪上練習ができる屋内施設があり、イタリアと時間帯が同じノルウェーに移住。首都オスロにある欧州最大級の屋内スキー場「SNO」を練習拠点に活動。

☆日記 小1の時に山林で捕ったカブトムシやクワガタの観察日記を書き始め、それが高じてウオータージャンプ練習日記、そしてモーグル日記へと発展。日々の練習内容、試合結果の分析等を書くことで頭を整理したことが、競技力向上にもつながった。