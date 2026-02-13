ÊÆ¾·ÂÔ¤âÁá´üË¬Ìä¤Ë¿µ½Å¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»ÃÄêÂçÅýÎÎ
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡Û¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤Ï¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤ÇÊÆNBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡ÊÊÆ¹ñ¤È¤Î¡Ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Áá´üË¬ÊÆ¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£NBC¤¬12ÆüÊó¤¸¤¿¡£
¡¡»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¸å¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡11Æü¤«¤é¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ÈÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä¹´±¤ÏNBC¤Î¼èºà¤Ë¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÌý»º¶È¤Î¼«Í³²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÈó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö¡Ê¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤È¤Ï¡Ë5½µ´Ö¡¢¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¶¨ÎÏ´Ø·¸¤À¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£