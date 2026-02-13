ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪で思わぬスキャンダルが発生した。海外代表チームの監督が飲酒問題により強制送還を命じられたという。ドイツのスキージャンプ専門サイト「Skispringen.com」が報じている。

「五輪で飲酒騒動：フィンランド・ヘッドコーチ（HC）のイゴール・メドベドが帰国させられる」

驚きの見出しで報じられた記事によると、フィンランドスキージャンプ代表チームに持ち上がった話だという。「フィンランドのスキージャンプに大騒動。どうやら飲酒問題でヘッドコーチがお役御免に。即時帰国を命じられる」と伝えている。

記事によると、フィンランド五輪委員会は12日、メドベド氏がミラノ・コルティナ五輪から即時追放されたことを認めた。フィンランドチームのディレクター、ヤンネ・ヘンニネン氏によると、理由は「フィンランドチームの規則と（存在）価値に反する」行為。同氏は「メドベドは今日帰国した。アルコール絡みの問題だ。チーム規則に対する違反行為を重く受け止めており、すぐに対処する」と話したという。

ヘンニネン氏はフィンランド国営放送「Yle」に対し、「試合中やコーチの仕事中ではなく、フリーだった時間帯の出来事ということ以外は詳細を控える」と説明したという。

さらにフィンランド・スキー連盟はメドベドHCのコメントを発表。「過ちを犯してしまい、非常に申し訳ないと思っています。フィンランドチーム、選手、そしてファンに謝罪したい。チームが静かな環境で試合に集中し、しっかり準備ができることを願っています」と謝罪した。

フィンランドは10日（日本時間11日）に行われた混合団体で6位に入っていた。



（THE ANSWER編集部）