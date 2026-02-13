Samsungの次期Galaxy S26シリーズにマグネットが内蔵されないことが決定的となりました。

↑磁石内蔵見送りでも悪いことばかりではない。

ワイヤレス充電の国際標準規格を策定する非営利団体・Wireless Power Consortium（WPC）は最近、次期Galaxy S26シリーズをMagnetic Power Profile（MPP）なしでリストに掲載しました。このMPPは、ワイヤレス充電規格「Qi2」の新機能であり、マグネットを使って充電器とデバイスのコイルを正確に位置合わせできるようにするものです。

また、認証情報にある「BPP」は基本電力プロファイルの略で、マグネット非対応を意味しています。WPCの次期Galaxy S26シリーズに関する資料には、このBPPが記載されていることが判明したのです。

これにより、充電器やモバイルバッテリーといったQi2アクセサリーを使うには、マグネット内蔵ケースの使用が必須となりそう。実際、その可能性を示すSamsung純正ケースの画像が最近流出していました。

その代わり、全モデルともQi 2.2.1規格に対応しているため、ワイヤレス充電速度が最大25Wまで向上する可能性があります。これは旧モデルの最大15Wから改善しています。

一方、Samsungはマグネット内蔵ケースのバリエーションを増やし、プレミアムカーボン素材やクリアタイプ、耐衝撃タイプ、シリコン素材、リングホルダーなどを用意しているという噂も流れていました。

それにもかかわらず、Galaxy S26シリーズにマグネット内蔵を見送る決定は奇妙にも思えますが、より薄いデザインを優先しているか、あるいはSペンのデジタイザーへの干渉を避けているのかもしれません。

公式発表イベント「Galaxy Unpacked」は2月25日と予想されています。正式な発表を待ちましょう。

Source: Android Headlines

