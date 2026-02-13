¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Çµ³¼ê·óÄ´¶µ»Õ¤ÎÂÀÅÄÍÛ»Ò¤µ¤ó¡¡Ä´¶µµ³¾è¤·¤¿·ªÅì¤Ë¶Ã¤¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¨¤¤»ÜÀß¡×
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Çµ³¼ê·óÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂÀÅÄÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬11Æü¤«¤é·ªÅì¤ÇÄ´¶µ¤Ëµ³¾è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12Æü¤ÏÃÓÅº»Õ¤é¤Î´ÉÍýÇÏ¤Ë·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖÀ¨¤¤»ÜÀß¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤â¿Í¤âÇÏ¤â¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£18ºÐ¤ÇÃ±¿È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÅÏ¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¶¥ÇÏ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æµ³¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¤Î¥¯¥é¥ó¥Ü¡¼¥ó¤ÇËèÆü¡¢¼«¿È¤¬·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ëµ³¾è¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓÅº»Õ¤ÎºÊ¤¬¹â¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©Î©ÌÄ³¤¹â¹»¡Ë¤Î¸åÇÚ¤Ç¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬º£²ó¤Î·ªÅìË¬Ìä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤ÆJRA¤«¤é¥È¥ì¥»¥ó¤ÎÇÏ¾ì»ÈÍÑ¤Îµö²Ä¤¬²¼¤ê¤¿¡£Ä´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´¶µ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£