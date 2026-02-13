侍にはオレがいる――。巨人・大勢投手（26）が12日、宮崎1次キャンプ最終日にライブBP（実戦形式の打撃練習）に初登板し、最速153キロを計測して打者5人から2三振を奪った。侍ジャパンの救援陣に負傷者が相次ぐ中、守護神候補として万全の調整を披露。14日に始まる宮崎事前合宿を控え、代表選手がそれぞれの球団で準備を整えた。

キャンプで巨人の仲間と過ごす最終日。全メニューの最後は日の丸を背負って戦う大勢のために用意された。シートが外れたマウンドへ。ドラフト5位・小浜（沖縄電力）を空振り三振に仕留めたのはNPB球より滑るWBC球で制球に苦しんでいたフォークだ。「一番確認したかったのがフォーク。空振りを取ることが目標だった。取れたんで良かった」と大きくうなずいた。

佐々木、同4位・皆川（中大）、小浜と計5打席の対戦で2安打2三振1四球。最速153キロで押し、リリース位置の修正でフォークも低めに決めた。「狙った通り、思い描いてる通りの軌道で落ちてくれた」。侍ジャパンの救援陣では西武・平良、阪神・石井が連日の辞退。「気持ちも背負ってしっかり頑張りたい」と表情を引き締めた。

巨人の投手陣からはエールも込められ、トレーニング室で卒業ソングが次々と流れた。「なんか引退するみたい」と照れ笑い。背中を押してくれていることは分かっている。宮崎キャンプ締めのあいさつも務め「世界一の座を獲得できるよう、ジャイアンツを代表してしっかりとプレーしてきたい。成長した姿で会えることを楽しみにしています」と宣言した。日本のブルペンは大勢が守る。（村井 樹）