¡Ú½°±¡Áª¡Û¡È¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯ÌäÂê¡ÉÁèÅÀ²½¤µ¤ì¤º¡Ä¡Ø¸¶È¯¥¼¥íÌÜ»Ø¤¹Î©·û¡Ù¤È¡ØºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤Î¸øÌÀ¡Ù¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ·ëÀ®¤¬±Æ¶Á
Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤·¡¢Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤Ï¤³¤Î¸¶È¯¤ò´Þ¤à¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤¬ÁèÅÀ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸©Ì±¤Î»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤ëÃæ¡Ä14Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿Çðºê´¢±©¸¶È¯
1·î21Æü¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¡£
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÅìµþÅÅÎÏ¤Î¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ï¸©Ì±¤Î»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Öº£¥áー¥«ー¤È¤È¤â¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¸¶°øµæÌÀ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ä¡×
ºÆ²ÔÆ¯¸å¡¢µ¡´ï¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤ÏºÆ²ÔÆ¯¤«¤é¤ï¤º¤«29»þ´Ö¤Û¤É¤ÇºÆ¤Ó¸¶»ÒÏ§¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ä´ºº¤Ç¸¶°ø¤òÆÃÄê¤·ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï2·î9Æü¸¶»ÒÏ§¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¶È¯´Þ¤à¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö ½°±¡Áª¤ÇÁèÅÀ²½¤µ¤ì¤º
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¸å¸¶È¯¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò¸º¤é¤¹Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿À¯ÉÜ¤¬¸¶È¯²óµ¢¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤¬2023Ç¯¡£
¤½¤Î¹ñ¤Î·Ç¤²¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·Þ¤¨¤¿º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤¹¤¬¡¢Áªµó¶èÆâ¤Ë¸¶È¯Î©ÃÏÃÏ°è¤òÊú¤¨¤ë¿·³ã4¶è¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¡Ú¼«Ì±¡¡ÏÉÈø±Ñ°ìÏº »á¡Û
¡Ö¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤â°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð»ä¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡×
¡ÚÃæÆ»¡¡ÊÆ»³Î´°ì »á¡Û
¡Ö¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¡¢¤³¤ì¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â20Ç¯¡¢30Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥ê¥×¥ì¥¤¥¹¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈË¡À©ÅÙ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¸õÊä¼Ô¤¬Âè°ìÀ¼¤Ç¸¶È¯ÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼«Ì±¡¡ÏÉÈø±Ñ°ìÏº »á¡Û
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢Â¾¤ÎÀ¯¸¢¤òÁª¤Ö¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×
¡ÚÃæÆ»¡¡ÊÆ»³Î´°ì »á¡Û
¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ï¡¢·ë¶É¤Ï¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤ÆºâÀ¯½ÐÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÊª²Á¹â¤Ï¤à¤·¤í²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÁèÅÀ¡×
¢£¡Ø¿·ÅÞ·ëÀ®¡Ù¤â±Æ¶Á¡Ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤¬ÁèÅÀ²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
ÁèÅÀ²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËºÆ²ÔÆ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¸¶È¯¥¼¥í¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬ºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤ÎÎ©¾ì¤ò¤È¤ë¸øÌÀÅÞ¤È¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæÆ»¡¡ÊÆ»³Î´°ì »á¡Û
¡Ö¤½¤³¤ÏÂçÂÎ¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÁÊ¤¨¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ä¡£
¡ÚÃæÆ»¡¡ÊÆ»³Î´°ì »á¡Û
¡Ö¤¿¤Ã¤¿º£¤¢¤ëÇðºê´¢±©¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÁèÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÁèÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÁèÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×
¤·¤«¤·¡¢ÃÎ»öÁª¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸¶È¯ÌäÂê¤òÁèÅÀ²½¤·¡¢¸¶È¯¿ä¿Ê¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¼«Ì±ÅÞÂ¦¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡ÚÊÁÂôÀµ»° ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¡Û
¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¤¤¤Þ¸¶È¯ÍÆÇ§¡£¤³¤ó¤Ê¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¡¢Èó¾ï¤Ë»ä¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¡¢¸¶È¯¤òÁªµó¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¤¿¤À¡¢¸õÊä¼ÔËÜ¿Í¤ÏÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÈãÈ½¤ä¸¶È¯ÌäÂê¤ÎÁèÅÀ²½¤ÏÈò¤±¡¢°ÂÁ´À¤òÁÊ¤¨¤ë¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼«Ì±¡¡ÏÉÈø±Ñ°ìÏº »á¡Û
¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¡ºº¤Î¤¢¤êÊýÅù¡¹ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¸½¾ì¤Ë¤âË¬¤ì¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë°ÂÁ´À¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤âÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸©Æâ¤ÇÍ£°ì¡¢¸¶È¯ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÊ¤¨¤ò¶¯¤á¤¿¤Î¤¬1¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¸õÊä¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¶¦»º¡¡ÃæÂ¼³ÙÉ× »á¡Û
¡Ö»ä¤Ï¸¶È¯¥¼¥í¤ÎÆüËÜ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×
¡Ú¶¦»º¡¡¾®ÃÓ¹¸ ½ñµ¶ÉÄ¹¡Û
¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¸øÌÀÅÞ¤È¹çÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ÂÊÝË¡À©¤ÎÇÑ»ß¤È¤«¡¢¸¶È¯¥¼¥í¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ì±ÅÞ¤ÈÂÐ·è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¡×
¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤È¤¤¤¦À¯ÉÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ê¤ÉÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ÎÃæ¤ÇËäË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£