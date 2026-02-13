µð¿ÍÎ×»þ¥³¡¼¥Á¡¦¾¾°æ½¨´î»á¡Öº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×£²Ç¯¤Ö¤ê£ÖÃ¥´Ô¤Ø¥Ê¥¤¥ó¤Ë¼«¿®ÃíÆþÄù¤á
¡¡¡Öµð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±£²Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬µÜºê¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤Î£±£²Æü¡¢Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Î£³Æü´Ö¤ÎÇ¤Ì³¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤â£±¡¢£²·³¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾¾°æ»á¤ÏÁª¼ê¤ÎÀÑ¶Ë»ÑÀª¡¢»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£ÖÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ËÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡££±£´¡¢£±£µÆü¤ÏµÜºê¤Ç¶¯²½¹ç½É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò·ãÎå¤¹¤ë¡£
¡¡µÜºê¤Ç¤Î°ì¼¡¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¡£¼êÄù¤á¤ò½ª¤¨¤Æµå¾ìÆâ¤Î¥µ¥í¥ó¤Ë½¸¹ç¤·¤¿Áª¼ê¤òÁ°¤Ë¡¢¾¾°æ»á¤¬Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¼«¿®¤òÃíÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÆ£Î£Ù¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Ãæ¤Çµð¿Í¤ÎÆ°¸þ¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬Æü¾ï¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö»ä¤Î¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ£³Æü´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Îµ¡±¿¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¾¾°æ»á¤¬ÆüÊÆ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸£²£°Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óºäËÜ¤Î¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÈó¾ï¤ËÆ°¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¿¶¤ê¤â±Ô¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÉâÄÀ¤Î¸°¤ò°®¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÉü³è¤òÍ½¸À¤·¤¿¡£
¡¡£³Æü´Ö¤ÎÄù¤á¤ËÁª¤ó¤À¾ì½ê¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¸½Ìò¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Ë£±·³¥¥ã¥ó¥×¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ò¤à¤«µå¾ì¡£¼¡Âå¤Î¥Á¡¼¥à¤òÇØÉé¤¦£²·³¤ÎÁª¼ê¤È¤âÌó£´£°Ê¬´Ö¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤ÎÆ£°æ¡Ê±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë¤Ø¤Î»ØÆ³¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤ÎÇ¤Ì³¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ï¶¯Îõ¤ÊÀ¾Æü¤¬º¹¤·¹þ¤à¸á¸å£´»þ£´£°Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤´ÖÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢»þº¹¤Ü¤±¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÎ¤¬Ìõ¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÁª¼ê¤¬ËÜÅö¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤ËË»¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¡£Á´ÀºÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£