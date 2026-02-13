ÂÇ¼Ô¤ÎÂ¸µ¤Ç¾Ã¤¨¤¿¡ªµð¿Í¡¦ÂçÀª¡¢¾×·â¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡¡£×£Â£Ãµå¤Ç¤â¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¡×Ê¿ÎÉ¡¢ÀÐ°æÎ¥Ã¦¤Î»øµß¤¦
¡¡¥é¥¤¥Ö£Â£Ð£±£´µå£µ¿Í£²£Ë¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤Ë¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ë½éÅÐÈÄ¡£³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã»ÈÍÑµå¤òÁà¤Ã¤Æ·è¤áµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢ÂÇ¼Ô£µ¿Í¤òÁê¼ê¤Ë£±£´µå¤Ç£²°ÂÂÇ£²Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡££±£´Æü¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÍ½Äê¤Ç¡¢£±£³Æü¤ËÆáÇÆ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë£±·³ËÜÂâ¤È¤ÏÎ¥¤ì¤ë¡£°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµß±ç¿Ø¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤ÎÃæ¡¢¼é¸î¿À¸õÊä¤¬ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¡£
¡¡ÂçÀª¤¬Êü¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÂ¸µ¤Ç¾Ã¤¨¤¿¡£ÊõÅá¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥É¥é£µ¡¦¾®ÉÍ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢±¦ÏÓ¤Î¿´¤Ï¥¹¥Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¢¤²¤¿¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤Îµ°Æ»¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡££Î£Ð£Âµå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³ê¤ê¤ä¤¹¤¤£×£Â£Ãµå¤Ç¡¢£±·î¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿·è¤áµå¡£Ç¼ÆÀ¤Î£±µå¤òÅê¤¸¡¢³Î¤«¤Ê¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤â°ÒÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚ¤ËÅê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï£±£µ£³¥¥í¡£´ËµÞ¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£µ¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ£²Ã¥»°¿¶¡£ÎãÇ¯¤è¤êÌó£±¤«·îÁá¤¤Ä´À°¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÆü¤ËÆü¤Ë¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦Áª¼ê¤¬Â³¡¹¤È¼ÂÀïÅÐÈÄ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶²½¤µ¤ì¤¿¡££·Æü¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡¢£±£±Æü¤Ë¤Ï¹ÈÇòÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬±¦ÏÓ¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£¿ùÆâ¡¦Æâ³¤Î¾Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë»Ö´ê¤·¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤Î¡ÖÂç¥È¥ê¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÅÐÈÄ¤¬¼Â¸½¡£º£µ¨½é¼ÂÀï·Á¼°¤ÇÁ´£±£´µå¤òÅê¤²¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÂ¼ÅÄ¥³¡¼¥Á¤â¡ÖËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¶ÛµÞ»öÂÖ¤òµß¤¦¡£À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÆùÎ¥¤ì¡¢ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ê¤±¤ó¡ËÂ»½ý¤Ç¡¢£×£Â£Ã½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£Ãæ·Ñ¤®¸õÊä¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¾Åê¼ê¤¬Î¥Ã¦¤·¡¢±¦ÏÓ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÄ´À°¤òÁá¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Á°²óÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢·Ð¸³¤âËÉÙ¡£¼é¸î¿À¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÇµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ëÇØÈÖ¹æ£±£µ¤ÏÎý½¬¸å¤Ë¼êÄù¤á¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÌ³¤á¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µð¿Í¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖÄºÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¿È¤â¿´¤â¡¢¥µ¥à¥é¥¤¤È¤·¤ÆÀï¤¦½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¡ÊËÌÂ¼¡¡Í¥°á¡Ë
¡¡¡»¡ÄÂçÀª¤¬µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¿è¤Ê±é½Ð¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡££±£´Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¤ªÊÌ¤ì¡£¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡Ö£³·î£¹Æü¡×¤ä£Å£Ø£É£Ì£Å¡ÖÆ»¡×¤Ê¤É¡ÈÂ´¶È¥½¥ó¥°¥á¥É¥ì¡¼¡É¤¬µå¾ì¤ËÎ®¤ì¤¿¡£¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¼êÄù¤á¤Î¸å¤â°úÂà¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ß¤¿¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£