◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝で１、２本目に転倒した今季Ｗ杯３勝で世界ランキング１位の１７歳、崔ガオン（韓国）が３本目に９０・２５点をマーク。大逆転で金メダルを獲得した。「これが私の夢だったので、夢がかなってとても嬉しく思っています」とすがすがしい表情で話した。

１本目で着地に失敗し、膝を強打。立ち上がることができず会場が一時場内は騒然となった。すぐに担架が用意されたが、自ら立ち上がると、韓国の国旗を手にした観客らから温かい拍手が送られた。

激しい転倒だったが「正直、諦めたい気持ちもあったんですけど、頭の中で『続けろ、続けろ』っていう声が聞こえたので、自分のトリックに集中することにしました」と２本目も強行出場。またも転倒したが、３本目も諦めず「何も考えずにトリックのことだけに集中。『自分、これはできる』って自分に言い聞かせて始めました」とフルメーク。この日、ただ人の９０点台となる９０・２５点をマークして大逆転金メダルを手にした。

日本勢は小野光希（バートン）が銅メダルを獲得した。