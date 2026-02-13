◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、２大会連続出場の小野光希（バートン）が１回目で８５・００点をマーク。銅メダルを獲得した。前回の２２年北京五輪９位から大きく飛躍した。

高校３年時の１７歳で初出場した前回２２年北京五輪では、果敢に大技・キャブ１０８０（逆スタンスで前方に横３回転）に挑戦したが、決められずに９位だった。「今でも結構思い出すことも多い。４年前の悔しさがモチベーションになっています」と雪辱の思いを秘めていた。

２３―２４年季のＷ杯では３連勝し、２季連続の種目別制覇。４年間で成長を示してきた２１歳が、２回目の大舞台で快挙を達成した。メダルが獲得すると日本選手たちと抱き合って喜び、うれし涙を流した。

◆小野 光希（おの・みつき）２００４年３月５日、埼玉・吉川市生まれ。２１歳。６歳でスノーボード、小学校からハーフパイプを始め、１８、１９年の世界ジュニア選手権で連覇。２０年の冬季ユース五輪で優勝。２２年の北京五輪に初出場し９位。東京・成立学園高を卒業し、早大スポーツ科学部４年。１５４センチ。