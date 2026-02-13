¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡¡¾Ð·â¡ª¡ª72ºÐÉ×¤ÎÆþ¤ì»õ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡ª¡©¡¡ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¦¡¦¡¦
15Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ï¡¢ÊüÁ÷³«»Ï55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡¢³ùÁÒ½ÐÄ¥1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ªMCÆ£°æÎ´¡õ°æ¾åºé³Ú¤¬¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤µ¤ó¤È³ùÁÒ¤Î³«±¿¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤µ¤ì¤¿5000ÁÈ°Ê¾å¤Î¿·º§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤«¤éÅÁÀâ¤Î5ÁÈ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤â¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ª©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÆü10¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢MCÆ£°æ¤È¤Ï2024Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ÖÂæÉ÷23¹æ¡×¤ÇÉ×ÉØÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿Ãç¡£º£²ó¤¬½é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥í¥±¤À¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤é¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢¼êÁêÀê¤¤¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î·Ý¿Í¡¦ÅçÅÄ½¨Ê¿¤µ¤ó¥ª¥¹¥¹¥á¤Î3Áª¤ò¤á¤°¤ë¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ»Ë¤Ë»Ä¤ëÅÁÀâ¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¡Ù¤ò5ÁÈ¾Ò²ð¡ª
£±ÁÈÌÜ¤Ï2014Ç¯6·î½Ð¾ì¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÅö»þ72ºÐ¤È73ºÐ¤ÎÉ×ÉØ¡£ÅÁÀâ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î°§»¢Ä¾¸å¤ËÈ¯À¸¡ª¤Ê¤ó¤ÈÉ×¤ÎÆþ¤ì»õ¤¬Èô¤ÓÍî¤Á¤¿¤Î¤À¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤ì¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎMC·ËÊ¸»Þ¡õ»³À¥¤Þ¤ß¤âÂçÇú¾Ð¡ª¤¢¤ì¤«¤é12Ç¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤´¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸µµ¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Î»Ñ¤¬¡ªº£¤Ç¤âÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¤¬²ÈÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷¸å¤ÎÈ¿¶Á¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¸µ¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÉ×¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
Â¾¤Ë¤â¡¢17¿Í¤â¤ÎÂç²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤´É×ÉØ¤ä¡¢ºÊ¤ÎÉã¤ÈÉ×¤ÎÊì¤¬ºÆº§¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢¤ì»ÒÆ±»Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢À»µ²ËâIIÂç¹¥¤¤´É×ÉØ¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤µ¤é¤ËMCÆ£°æ¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤Ë¤âÇ÷¤ë¡ª¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ëÉ×¤È¤ÏCM¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤ÈÅÁ¤¨¤ëÉ×¤Ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬¡ÖÏ¢ÍíÀè¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤è¡×¤È¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤«¤é´Ø·¸¤¬È¯Å¸¡ª¡©Åö½é¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥çー¡×¤ÎÃ°²¼ÃÊÊ¿¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡©©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥é¥¹¥È¤Î5ÁÈÌÜ¤Ï2022Ç¯7·î½Ð¾ì¡¢Æ£°æ¤È°æ¾å¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤«¤é¤Î¿·º§¤µ¤ó¡ª¤³¤³¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÅö»þ25ºÐ¤È32ºÐ¤ÎÉ×ÉØ¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÁ´ÂÎ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤Ý¤è¸ì¡×¤ò»È¤¤¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¤Ç335ËüºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¡Ä¡£MC2¿Í¤¬¤´¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤Ý¤è²È¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Õー¥É¤È¤·¤ÆºêÍÛ¸®¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥·¥å¥¦¥Þ¥¤mini¡×¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡£MCÆ£°æ¤¬¿·º§¤µ¤ó¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤Ý¤è¥ïー¥ë¥É¤¬ßÚÎö¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
½¢¿²Á°¤Îµ·¼°¡¢¤Ý¤èÅÅ¼Ö¤´¤Ã¤³¤ËMC2¿Í¤¬ºÆ¤Ó¥¢Á³¡ª ¡¡¼Â¤Ï¤Ý¤èÉ×ºÊ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯·ëº§ÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢MC2¿Í¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò°ÍÍê¡£¤Þ¤µ¤ËÊüÁ÷Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼°¤ÎÌÏÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¡ª©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
MCÆ£°æÎ´¡¦°æ¾åºé³Ú¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ç¡¢Ëè½µÆüÍË¤Ò¤ë0»þ55Ê¬ÊüÁ÷¡£15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï1»þ´ÖSP¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£
