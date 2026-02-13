◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第7日 スノーボード 女子ハーフパイプ決勝（2026年2月12日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、2大会連続出場の小野光希（21＝バートン）が85.00点で自身初となる銅メダルを獲得した。11位で際どく通過した予選から逆転で表彰台をゲットした。

前日11日の予選は1回目で細かいミスが出て9位発進。2回目は修正して得点を伸ばしながらも11位にとどまり、最後から2人目を見届けるまでは通過が決まらない状況に涙をこぼした。それでも決勝では、1本目にスイッチバックサイド540などフルメークで2位につけ、2、3回目はフロントサイド1080をメークできなかったものの、メダルをつかみ取った。

◇小野 光希（おの・みつき）

☆生まれ 2004年（平16）3月5日生まれ、埼玉県吉川市出身の21歳。

☆家族 両親と2学年上の姉。

☆競技歴 5歳でスノーボードを始め、たまたま見ていた10年バンクーバー五輪をきっかけに、小学校時代にハーフパイプを開始。18、19年の世界ジュニア選手権を連覇し、19〜20年シーズンからW杯に参戦。22年北京五輪は9位。22〜23、23〜24年シーズンはW杯種目別で連覇を達成した。

☆文武両道 22年4月に早大スポーツ科学部に入学し、3月には卒業見込みと、この4年間は競技と両立した。卒論もスノーボードがテーマ。サーフィンの中塩佳那は大学同期で、同じ日に入学試験を受けた時からの親友。

☆験担ぎ 初めて海外での大会に出場した時から、出発前に「まい泉」のカツサンドを購入し、機内で食べることが験担ぎを兼ねたルーティンになっている。その他にもシーズン前に埼玉県内にある神社で必勝祈願をするが、母・静恵さんによると神社名は「秘密です」。

☆ポケモン交流 18年平昌、22年北京五輪連覇のクロイ・キム（米国）とはスマホゲームの「ポケポケ」で交流。会うたびに「これを引いた」「何が出た？」などの会話で盛り上がるという。