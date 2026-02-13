「昌平の10番の意地見せてやれ」鹿島退団の元高校サッカー界スター、海外クラブ入団決定に反響「すごい」「こちらまでうれしい」
オーストラリア２部のプレストン・ライオンズFCは２月12日、元鹿島アントラーズのMF須藤直輝の加入を発表した。
現在23歳の須藤は高校時代、強豪の昌平で10番を背負い、全国の舞台で活躍したスターだった。
卒業後の2021年に鹿島に加入すると、翌22年はツエーゲン金沢にレンタル移籍。23年に鹿島に復帰し、25年は高知ユナイテッドSCでプレーした後、鹿島との契約期間満了に伴い、昨季限りで退団していた。
新天地が決定した技巧派アタッカーは、「この素晴らしいチームと情熱的なサポーターの皆さんと共に、素晴らしい瞬間を共に分かち合えることを心待ちにしています」とコメントしている。
また、加入を発表したプレストンの公式SNSには、日本のファンからは「すごい」「こちらまでうれしい」「がんばれ！這い上がれすっちゃん！」「昌平の10番の意地見せてやれ」「常に器が大きくなる進路決定！」「応援しています」といった声が寄せられた。
初の海外挑戦に注目が集まる。
