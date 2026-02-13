Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー·èÄê¡ª¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡¢7·î¤ËÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Î3ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØAKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£µÇ°¤¹¤Ù¤ÃÂÀ¸Æü¤Î7·î13Æü¤Ï¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡¢2·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÃæÀî²È ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥çー¡Ù¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢
2024Ç¯¤È2025Ç¯¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ COTTON CLUB¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡ØALDEA Bar at Tokyo¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¼«¿È¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥¸¥ã¥º¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¡£2025Ç¯Ëö¤ËÅìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¡ØAKINA NAKAMORI DINNER SHOW 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²Î¾§¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤¬½é¤á¤Æºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖMerry Christmas, My Heart¡×¤â½éÈäÏª¤·¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÇÌ¥¤»¤¿¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2027Ç¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯µÇ°¥¤¥äー¤òÁ°¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー»ÏÆ°¤¬·èÄê¡£Á´5¸ø±é¤Î¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ûー¥ë¤Ç¤Î²Î¾§»Ñ¤Ï¡¢2006Ç¯¤Î¡ØAKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 ～The Last Destination～¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ä¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚËÜ¿Í¤â²Ã¤ï¤Ã¤ÆÆþÇ°¤Ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¡£º£²ó¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÁ´20¶Ê°Ê¾å¤Î³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²ÚÎï¤ÊÈà½÷¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬ºÆ¤Óµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÁèÃ¥Àï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢2·î14Æü17»þ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤«¤é¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤À¡£¤½¤Î¸å¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï¡¢4·î4Æü17»þ¤«¤é¥íー¥½¥ó¡¦¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹ÔÃêÁªÍ½Ìó¼õÉÕ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î13Æü13»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÃæÀî²È ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥çー¡Ù¤ËÃæ¿¹ÌÀºÚËÜ¿Í¤«¤éÆùÀ¼¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿´¶¤ä¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î°ìÉô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£ÈÖÁÈ¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¢¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¢¥¨¥Õ¥Ê¥óÆî³¤ÊüÁ÷¥é¥¸¥ª¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡¢¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¡¢°¦É²¸©¤Ç¤Ï¥é¥¸¥ª¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤éradiko¤Ç¤âÄ°¼è²ÄÇ½¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Î¿Í¤âradiko¤Î¥¨¥ê¥¢¥Õ¥êーµ¡Ç½¤ÇÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£Ãæ¿¹ÌÀºÚ ¥³¥á¥ó¥È
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ØAKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026¡Ù
07/01¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ûー¥ë
07/08¡Ê¿å¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë
07/09¡ÊÌÚ¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë
07/13¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA
07/14¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÃæÀî²È ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥çー¡Ù
02/13¡Ê¶â¡Ë13:00～15:30
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÃæÀî²È
¥Ñー¥È¥Êー¡§ÅìÅç°áÎ¤¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØAKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://event.1242.com/events/nakamoriakinalivetour2026
¡ØÃæÀî²È ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥çー¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.1242.com/nakagawake/
¡ØÃæÀî²È ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥çー¡Ùradiko
https://radiko.jp/share/?sid=LFR&t=20260213130000
Ãæ¿¹ÌÀºÚ OFFICIAL SITE
https://akinanakamoriofficial.com/
https://wmg.jp/akina/